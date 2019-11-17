В Верхневолжье названы победители регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

В Тверской области подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Конкурс проводится с 2010 года. Его основная цель – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа.

«Наша основная задача – создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере. Она решается стимулированием деловой активности, созданием условий для предпринимательства, поддержкой инвестиционных процессов в региональной экономике. В свою очередь бизнес должен быть социально ответственным», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Проведение конкурса – это возможность для организаций продемонстрировать активную корпоративную политику, достижения по работе с персоналом и улучшению условий и охраны труда, формированию здорового образа жизни.

Победителем регионально этапа в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы» стал Комплексный центр социального обслуживания населения города Ржева и Ржевского района. Филиал ПАО «МРСК Центра-«Тверьэнерго» завоевал награды сразу в нескольких номинациях конкурса среди организаций производственной сферы, в том числе «За развитие социального партнёрства», «За сокращение производственного травматизма», «За создание и развитие рабочих мест», «За развитие кадрового потенциала» и других.

Победители примут участие во всероссийском этапе конкурса.

Пресс-служба Правительства Тверской области