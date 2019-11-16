Тверской театр кукол стал победителем Международного Большого детского фестиваля

15 ноября Тверской государственный театр кукол получил высокую награду II Международного Большого детского фестиваля. Спектакль по мотивам японского эпоса «Журавлиные перья» стал победителем в номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей» в младшей возрастной группе.

На большой сцене Московского губернского театра в рамках фестиваля тверской спектакль был представлен 6 ноября.

Большой детский фестиваль был создан в 2018 году по инициативе художественного руководителя Московского губернского театра, народного артиста Сергея Безрукова. Основная идея фестиваля - собрать лучшее, что делается для детей и юношества в разных жанрах искусства. В этом году в конкурсной программе участвовали более 30 театров из 12 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Екатеринбурга, Астрахани, Челябинска, Перми, Калуги, Кургана, Улан-Удэ, Химок, Сарова, а также зарубежные коллективы.

На всех мероприятиях в рамках II Международного Большого детского фестиваля, работало независимое детское жюри, по итогам голосования которого были названы лучшие спектакли, мюзиклы и фильмы для детей.

Тверской государственный театр кукол в этом году отметил 75-летие.

«Создание театра в далеком 1944 году подчеркнуло прочность русских культурных традиций и их большое значение в деле воспитания новых поколений. Сегодня театр пользуется заслуженной репутацией крупного центра сценического искусства. Яркие, интересные постановки труппы любимы многими поколениями зрителей и известны далеко за пределами региона», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

2019 год в России Указом Президента Владимира Путина объявлен Годом театра.

В Тверской области уделяется внимание развитию материально-технической базы театров. За последние несколько лет в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах региона заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы.

В 2019 году на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театров юного зрителя и кукол из федерального и регионального бюджетов направлено около 16 млн рублей, театров малых городов – Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии – 11,5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области