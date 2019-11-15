Программы регионального телеканала «Тверской Проспект – Регион» будут выходить в эфир Общественного телевидения России в цифровом формате

С 29 ноября программы регионального телеканала «Тверской Проспект - Регион» жители Тверской области смогут смотреть в «цифре». Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР - «Общественное телевидение России» (входит в состав первого мультиплекса) утром с 7:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00 на 9-й кнопке.

Региональные врезки можно будет увидеть в прямом эфире: это новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона.

Для реализации проекта в ночь с 18 на 19 ноября Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) будет проводить технические работы. Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях приемного оборудования. В этом случае жителям региона потребуется провести перенастройку телеканалов - автоматическую или ручную. За дополнительной информацией можно обратиться на сайт смотрицифру.рф, по телефону федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02.

Сейчас в цифровом формате транслируются региональные программы телеканала ГТРК – Вести Тверь в формате врезок на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».

В прошлом году Тверская область первой в стране перешла на цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме. Второй мультиплекс цифрового телевидения в регионе был запущен 9 ноября 2018 года.

«Для нас этот проект – действительно переход на другое качество жизни, — считает Губернатор Игорь Руденя. — Сегодня у нас стопроцентное покрытие региона, все 20 каналов второго мультиплекса доступны в бесплатном режиме, они имеют региональные вставки, и наши граждане видят интересные программы, которые рассказывают о жизни Тверской области».

Для жителей региона с невысоким доходом в рамках перехода на «цифру» были предусмотрены компенсации на приобретение оборудования. Всего на эти цели было направлено порядка 6 млн рублей из областного бюджета.

Большую поддержку населению Тверской области при переходе на цифровое телевидение оказали волонтеры – более 1000 человек, которые прошли обучение на площадке Российской Телевизионной и Радиовещательной сети. В Министерстве экономического развития Тверской области была открыта «горячая линия» по вопросам перехода на «цифру», где в том числе можно было оставить заявки на оказание помощи волонтёров в подключении оборудования.

Пресс-служба Правительства Тверской области