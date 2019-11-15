15 ноября – Всероссийский день призывника

Уважаемые жители Тверской области, будущие защитники Отечества!

15 ноября отмечается Всероссийский день призывника.

В нашей стране служба в Вооруженных силах всегда пользовалась особым почетом и сегодня является для каждого мужчины священным долгом, школой мужества и патриотизма. Защитники Отечества, российские воины вписали немало героических страниц в ратную историю Отечества.

Продолжить славные традиции российского воинства – это огромная честь и ответственность для новых поколений граждан нашей страны. Ежегодно тысячи молодых людей Тверской области пополняют ряды Вооруженных сил Российской Федерации, вносят вклад в укрепление обороноспособности нашего государства.

Уважаемые призывники! Желаю вам с честью и достоинством выполнить воинский долг и всегда оставаться надежной опорой для нашей великой Родины!

И.М.Руденя,

губернатор Тверской области.

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УВАЖАЕМЫЕ КОНАКОВЦЫ,ДОРОГИЕ РЕБЯТА – БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!

Сегодня, 15 ноября, особый день – День призывника, который стал уже традиционным в нашем районе, и посвящён он тем, кто готов выполнить свой конституционный долг во имя любви к своему Отечеству!

Служба в Вооружённых силах России – это период возмужания, становления молодого человека как мужчины и гражданина, почётная и ответственная миссия.

Вливаясь в ряды Российской Армии, вы становитесь защитниками Отечества. От того, как вы будете относиться к своим воинским обязанностям, как будете постигать военные науки, будет зависеть обороноспособность нашей страны, спокойствие, мир и созидательный труд всего российского народа.

Военная служба – это особый период в жизни каждого мужчины, когда закаляется характер и формируются лучшие человеческие качества, такие, как патриотизм, дисциплинированность, умение находить правильный выход в самых сложных ситуациях. Такие качества должны стать опорой в вашей дальнейшей жизни. Мы надеемся, что вы зарекомендуете себя грамотными воинами, хранителями мира, порядка и справедливости нашей Родины. Хочется пожелать вам не легкой, а интересной службы, вернуться в родной район повзрослевшими и возмужавшими. Очень приятно, что конаковцы, где бы они ни служили, всегда на хорошем счету. Желаю и вам представлять наш район только с самой лучшей стороны.

Защищайте нашу Родину с честью, гордитесь тем, что за вашей спиной мир и спокойствие целой России.

С уважением,

Д.И.Дородных, депутат ЗС Тверской области, Д.Е.Щурин, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия», О.В.Лобановский, глава Конаковского района.

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Уважаемые призывники!

Сегодня особый и торжественный праздник – день призывника. Служить в армии – это большая честь для каждого парня. И недаром говорят, что армия – это школа жизни, и именно там вчерашний мальчишка становится мужчиной.

Впереди вас ждут серьёзные испытания, но я уверен: вы справитесь с любыми трудностями, докажете свое мужество и силу воли. Будьте верными патриотами своей Родины, выполняйте свой долг сполна. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и хорошего настроения, успехов и крепкой солдатской дружбы, ведь она просто необходима в армии. Пусть служба будет вам в радость, пусть только мирное небо будет над вашими головами.

Ю.Ю.НЕГОВОРА, военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району.

МОЛЕБЕН НА СЛУЖБУ

В канун Всероссийского дня призывника в Конаковском городском военном комиссариате состоялась очередная отправка военнообязанных ребят в вооруженные силы страны. Пятерым жителям Конаковского района предстоит ближайший год провести в военных частях страны, в казарме, плечом к плечу с такими же молодыми бойцами, с многими из которых их, кто знает, может быть, свяжет крепкая мужская дружба на всю жизнь.

В среду, 13 ноября, к 8 часам в военкомат прибыли призывники Антон Калинин и Матвей Величко из поселка Редкино, Даниил Колесник и Сергей Поляков из поселка Козлово и Андрей Рябов из деревни Юренево Дмитрогорского сельского поселения. В учебном классе перед ними выступил военный комиссар Юрий Неговора. Он отметил, что для этих молодых людей сегодняшний день – важный в их жизни, он запомнится надолго. Поэтому в военном комиссариате решено учредить традицию: теперь отправка военнообязанных по призыву будет сопровождаться молебном. Для этой цели в военкомат прибыл протоиерей Виктор Гуров, настоятель Ильинского храма села Селихово.

Отец Виктор сказал, что издревле на Руси идущих на ратный труд благословляли священники, а на врага воины шли с молитвой на устах. Конечно, в наше мирное время сложно думать о войне, и очень хорошо, что русский народ столько времени не знает страха и ужаса боевых действий. Но морально легче переносить тяготы и лишения воинской службы, если на нее благословляет батюшка...

На молебне также присутствовали родители ребят. В конце каждый из призывников поцеловал крест и Евангелие, затем о. Виктор окропил всех присутствоваших святой водой. Перед призывниками выступил атаман конаковского станичного казачьего общества Павел Макеев. Он сказал, что в настоящей момент в России служат срочную службу и в казачьих войсках, и после поступления в часть ребята могут в них перевестись, если возникнет такое желание. Затем начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Елена Орлова выдала ребятам их воинские документы – военные билеты. И через десять минут машина с призывниками под одобрительные крики друзей и скупые слезы родителей отбыла от военного комиссариата на сборный пункт в Тверь. Пусть вам хорошо служится, ребята!