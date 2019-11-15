Анонс выходного дня... и не только

16 ноября (суббота)

- По благословению Митрополита Тверского и Кашинского Саввы в храм иконы Божией Матери «Целительница» на территории Конаковской центральной районной больницы будет принесен ковчег с частицей мощей архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. В 11-30 открытие культурно-просветительского проекта «Дни святителя Луки в Конакове». ДК «Современник». Начало в 10 часов. Вход свободный.

- Первенство Тверской области по плаванию. Дворец спорта «Дельфин». Вход свободный.

- Районный конкурс хорео-графического искусства «Танцевальный микс». ДК «Современник». Начало в 14 часов. Цена билета 150 руб.

17 ноября (воскресенье)

- Всероссийский день самбо. Открытый муниципальный турнир. «ДЮСШ единоборств». Начало в 11 часов. Вход свободный.

- Кубок Конаковского района по баскетболу. ДЮСШ «Олимп». Начало в 11 часов. Вход свободный.

- В конаковском бору кроссовый бег с палками. Спортивная площадка у стадиона. Начало в 11 часов.

- Виртуальный концертный зал ДК «Современник». Прямая трансляция из концертного зала Тверской филармонии «Большое путешествие по оркестру народных инструментов». Начало в 12 часов. Вход свободный.

19 ноября (вторник)

- Спектакль образцового детского театра «Теремок» «Маленький принц» в ДК «Современник». Начало в 13 часов. Цена билета 100 руб.