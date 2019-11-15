«ЧЕЛОВЕК ГОДА- 2019»

posted by admin on пт, 11/15/2019 - 09:26

Хочешь им стать? 18 ноября – последний день приема заявок!

В этом году муниципальный конкурс «Человек года» пройдет в шестой раз. Рабочей группой по его проведению под председательством главы Конаковского района Олега Лобановского определены и утверждены номинации конкурса и руководители экспертных групп. Это: 
1.  «Верность профессии» 
(руководитель Н.В.Василенко).
2. «Просвещение» (руководитель А.А.Бородина).
3. «Мастер дела» (руководитель  Д.Е.Щурин).
4. «Призвание – культура» (руководитель Н.А.Сергеева).
5. «Ангелы милосердия» (руководитель Л.Г.Павлов).
6. «Судьбе наперекор» (руководитель Т.Е.Дорошенко).
7. «Спортсмен года» (руководитель О.В.Лобановский).
8. «Аграрий года» (руководитель А.В.Слепышев).
Финальная церемония конкурса запланирована на 6 декабря, и она состоится в районном ДК «Современник». 
Прием заявок на участие – до 18 ноября в общественной приемной администрации Конаковского района по адресу: г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. 4. 
Телефон 4-97-79 (доб. 118).

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