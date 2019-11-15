«ЧЕЛОВЕК ГОДА- 2019»

Хочешь им стать? 18 ноября – последний день приема заявок!

В этом году муниципальный конкурс «Человек года» пройдет в шестой раз. Рабочей группой по его проведению под председательством главы Конаковского района Олега Лобановского определены и утверждены номинации конкурса и руководители экспертных групп. Это:

1. «Верность профессии»

(руководитель Н.В.Василенко).

2. «Просвещение» (руководитель А.А.Бородина).

3. «Мастер дела» (руководитель Д.Е.Щурин).

4. «Призвание – культура» (руководитель Н.А.Сергеева).

5. «Ангелы милосердия» (руководитель Л.Г.Павлов).

6. «Судьбе наперекор» (руководитель Т.Е.Дорошенко).

7. «Спортсмен года» (руководитель О.В.Лобановский).

8. «Аграрий года» (руководитель А.В.Слепышев).

Финальная церемония конкурса запланирована на 6 декабря, и она состоится в районном ДК «Современник».

Прием заявок на участие – до 18 ноября в общественной приемной администрации Конаковского района по адресу: г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. 4.

Телефон 4-97-79 (доб. 118).