«ЧЕЛОВЕК ГОДА- 2019»

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Хочешь им стать? 18 ноября – последний день приема заявок!
В этом году муниципальный конкурс «Человек года» пройдет в шестой раз. Рабочей группой по его проведению под председательством главы Конаковского района Олега Лобановского определены и утверждены номинации конкурса и руководители экспертных групп. Это:
1. «Верность профессии»
(руководитель Н.В.Василенко).
2. «Просвещение» (руководитель А.А.Бородина).
3. «Мастер дела» (руководитель Д.Е.Щурин).
4. «Призвание – культура» (руководитель Н.А.Сергеева).
5. «Ангелы милосердия» (руководитель Л.Г.Павлов).
6. «Судьбе наперекор» (руководитель Т.Е.Дорошенко).
7. «Спортсмен года» (руководитель О.В.Лобановский).
8. «Аграрий года» (руководитель А.В.Слепышев).
Финальная церемония конкурса запланирована на 6 декабря, и она состоится в районном ДК «Современник».
Прием заявок на участие – до 18 ноября в общественной приемной администрации Конаковского района по адресу: г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. 4.
Телефон 4-97-79 (доб. 118).