МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

«Великая Победа: наследие и наследники»



Под таким названием в Конаковском ДК «Современник» состоялись уже традиционные Ильинские чтения в рамках региональных образовательных Фаддеевских чтений.

Его организаторами выступают конаковский благочинничиский округ Тверской и Кашинской епархии РПЦ, Ильинский приход с. Селихово, управление образования Конаковского района и МБУ ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково. В этом году педагогическая конференция была посвящена великому подвигу русского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Десятки учителей и воспитателей, представители районных и городских властей, управления образования и епархии обсудили традиционные и новые подходы к патриотическому и духовному воспитанию детей.

Открылись чтения приветственным словом протоиерея Валерия Ильина, Благочинного Конаковского района, в котором он отметил, что одна из главных педагогических задач сегодня – вырастить патриотов.

- Детей нужно возить к местам боевой славы, показывать познавательные фильмы и делать всё возможное, чтобы не уменьшалась с годами роль человеческой веры в Великой Победе, - подчеркнул Валерий Ильин. Также он отметил, что в Конаковском районе работа с молодёжью налажена хорошо, приведя в пример тот факт, что в большинстве наших церковных приходов дети имеют возможность получить духовное воспитание. Действуют творческие мастерские, воскресные школы, развиваются музыкальные коллективы.

Затем гостям продемонстрировали фильм о судьбе церкви в советское время. Интересные факты, показанные на экране, свидетельствуют о том, что в годы Великой Отечественной войны страшная угроза, нависшая над нашей страной, заставила пересмотреть политику партии и лично Сталина на роль церкви в жизни людей.

Тема Ильинских чтений в этом году выбрана не случайно, уже в мае вся страна отметит 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Чем дальше подвиг, тем сложнее воспринимать молодёжи нравственные уроки тех событий. Об этом в своём приветственном слове говорила Аггюль Бородина, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике.

- Осмысление великого подвига – это задача всех нас. Сегодня говорить о том, что победу завоевали только солдаты, невозможно, потому что это совместный труд тех, кто был в тылу, кто обеспечивал фронт, кто поддерживал его. Мы часто говорим о битвах, конкретных людях и героях и не всегда знаем другие слагаемые этой победы. На мой взгляд, очень важным является открытие этих страниц и рассказ о них детям.

Дмитрий Козырев, председатель Совета депутатов г.Конаково, отметил важность сохранения и преумножения существующих памятников времён Великой Отечественной войны, напомнив о недавней реконструкции Комсомольского сквера и полном обновлении установленного там памятника погибшим солдатам.

Педагогическая конференция нацелена именно на поиск новых форм работы с молодёжью. Детей сегодня окружает огромное количество информации, порой что-то действительно важное они попусту отторгают. Чтобы заложить в их головы и души важную память и бесценную благодарность, нужно использовать современные, интерактивные методы. На прошедших Ильинских чтениях было представлено 9 докладов. Первым выступил Виталий Симора, иерей, председатель ОРОиК Тверской и Кашинской епархии РПЦ. Выступление своё в этом году он посвятил рассказу о судьбе калининской епархии в годы Великой Отечественной войны. О подвижничестве русского народа во время войны собравшимся рассказал Виктор Гуров, протоиерей, настоятель Ильинского храма с.Селихово, директор ДЮЦ «Новая Корчева».

Затем вернулись к проблемам настоящего – формам работы с молодёжью. Светлана Клюшанова, исполняющая обязанности начальника управления образования Конаковского района, выступила с докладом на тему «Основные направления военно-патриотического воспитания в Конаковском районе». Затем опытом делились непосредственно педагоги. Много докладов было посвящено музейной и экскурсионной деятельности. Активно она развивается в Конакове, Мокшино, Селихово, Изоплите и других поселениях. Педагоги уверены, что патриотическое воспитание является неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания детей.

Обмен опытом позволил сделать эту работу ещё более результативной.

Анна Рихмайер.



Безопасность в сети Интернет



7 ноября в зале администрации Конаковского района состоялась встреча с руководителем направления кибер-безопасности Добровольческого центра Тверского государственного технического университета «ДоброТех» Ильёй Вариным и участником проекта «КиберДружина» Иваном Матвиенко.

Главной темой встречи стала «Безопасность в сети Интернет». Этот Добровольческий центр образован в 2007 как социальный проект, в 2015 году реорганизован в Добровольческий центр «ДоброТех».

На данный момент «ДоброТех» работает в четырех направлениях: социальное, событийное, патриотическое, экологическое. Волонтеры центра принимают участие в крупных городских, региональных, всероссийских, международных и даже всемирных мероприятиях, а также занимаются организацией различных проектов, акций и других мероприятий, посещают интернаты и детские дома. Проект «Фейкам.NET», который реализуется «КиберДружиной» и Добровольческим центром «ДоброТех» при поддержке ГТРК Тверь на телеканале «Россия24», рассказывает, как защитить себя от мошенников в Интернете и не столкнуться с возможными угрозами в социальных сетях.

Илья и Иван в лекции на тему «Безопасность в сети Интернет» рассказывали о том, как правильно пользоваться Интернетом, как обезопасить себя и своих близких от взломов в сети. О том, что пользоваться вайфай в общественных местах небезопасно. В мероприятии приняли участие учащиеся образовательных учреждений города Конаково: Конаковского колледжа, МЭИ КЭК, средних школ №№ 2, 3, 5, 7, 8, работники администрации и управления образования Конаковского района.

Фото: МЦ «Иволга».

13,8 млн. рублей потратят

на квартиры для детей-сирот

Работу по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями продолжают вести специалисты отдела ЖКХ администрации Конаковского района. На эти цели выделяются средства из федерального и регионального бюджетов. Задача муниципалитета - поиск, приобретение квартир, а также оформление их в собственность и передача сиротам.

В этом году квартиры получат 11 человек. На эти цели выделено 13 842 600 рублей.

На сегодняшний день уже приобретено 10 квартир:

- 3 - переданы детям-сиротам;

- 7 - на стадии оформления документов и передачи.

Еще по одной квартире объявлен аукцион.

Специалисты отдела ЖКХ отмечают, что при покупке жилья они сталкиваются с двумя видами проблем, которые затягивают процесс:

- во-первых, собственники квартир не всегда могут выйти на аукцион ввиду отсутствия электронной цифровой подписи, а обращение в риэлторскую фирму несет для них дополнительные затраты, на что не все соглашаются;

- во-вторых, размер субвенций не соответствует сложившейся рыночной стоимости жилья в городских поселениях, поэтому время подбора жилья, которое удовлетворяет детей-сирот, затягивается.

Но несмотря на все трудности специалисты отдела ЖКХ обещают, что к концу года все 11 человек получат новое жильё.



Вопросы недели

МИНИСТЕРСКИЕ ПРОВЕРКИ

Прошли плановые министерские проверки по реализации предпрофессиональных и общеразвивающих программ в детских школах искусств города Конаково и села Селихово.

В ходе проверки выявлена необходимость внесения изменений в уставы в связи с утратившими силу законами. В настоящее время сотрудники ДШИ и отдела культуры администрации района работают над устранением замечаний.

ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТЫ

работникам культуры. К концу 2019 года их средняя зарплата составит 23956 рублей. В настоящее время администрация Конаковского района проводит работу по составлению дополнительных соглашений с главами городских и сельских поселений на распределение второго межбюджетного трансферта на повышение заработной платы списочного состава. В этом году на эти цели из областного бюджета выделено более 25 миллионов рублей.

СНЕСЛО КРЫШУ

В Селиховской школе завершили работы по восстановлению крыши. 28 октября, во время штормового ветра, была повреждена мягкая кровля основного здания школы и здания гаража.

Администрация Конаковского района обратилась в правительство Тверской области с целью выделения средств из областного бюджета на мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Совместными усилиями области и района кровля школы и гаража была восстановлена.



«ВЕРЕЩАГИН СЫРФЕСТ» ЕЩЕ РАЗ ПОБОРЕТСЯ ЗА ЛИДЕРСТВО



В 2019 году в борьбе за главную отечественную премию в области событийного туризма принимают участие 683 проекта из 72 субъектов Российской Федерации. Но лишь 262 проекта из 60 регионов страны будут представлены в финале Национальной премии «Russian Event Awards», который пройдёт 15 - 17 ноября 2019 г. в Самаре.

Проект из Конаковского района «Верещагин СЫРФЕСТ-2019»» занял первое место в региональном этапе Всероссийской премии «События России-2019» в номинации «Культура. Гастрономические события» и вышел, таким образом, для дальнейшей борьбы на федеральном уровне, представляя Тверскую область.