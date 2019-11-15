К 90-ЛЕТИЮ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

Люди Конаковского района

О ХУДОЖНИКЕ И ЕГО МУЗЕ



Листая страницы семейной жизни Анатолия Григорьевича Грекова. К юбилею Конаковского района.

Семья Грековых в деревне Мокшино известна всем. К сожалению, уже несколько лет нет в живых главы семейства Анатолия Григорьевича. Но жители хранят о нём память и тёплые воспоминания. «Таких людей я больше не встречала», - с горечью и вздохом говорит Юлия Григорьевна, его бывшая жена. У них было много общего, даже отчества одинаковые! Их совместная жизнь – образец трепетной любви, поддержки и заботы. Каждый из бывших супругов - личность с большой буквы. В деревне всё на виду: работа, дети, беды и радости. От людей ничего не утаишь.

Юлия Григорьевна родилась в Волгоградской области. После школы училась в Костроме, закончила учёбу с красным дипломом и получила специальность зоотехника. После строительства птицефабрики, когда были нужны бригадиры сельского хозяйства, зоотехники, агрономы, оказалась в Тверской области.

К этому времени жизнь Анатолия Григорьевича тоже изменилась. В родном посёлке Изоплит его знали и любили многие, там остались родственники и друзья. Талантливый юноша поступил в Торжокское педагогическое училище, получил дополнительное музыкальное образование по курсу скрипки, прекрасно рисовал, пел, сочинял, импровизировал на сцене. Затем работал воспитателем в детском доме. Когда его забирали на службу в армию, дети объявили «войну», чтобы не отпускать такого человека. После окончания учёбы на факультете журналистики МГУ в Москве он долгое время работал корреспондентом в районной газете «Заря». Приходилось много ездить, колесить по всей области, знакомиться с сотнями людей.

Как-то в один из дней судьба свела его с молодой девушкой Юлей. Они легко нашли общий язык и решили не расставаться, пожениться. Жили скромно, вместе с тёщей. Юлия Григорьевна рассказывает: «Как он с моей мамой Татьяной Петровной нашёл общий язык - не понимаю! У них вообще от меня были свои какие-то тайны, секреты и подмигивания. Занимались с удовольствием выращиванием «фирменных» помидоров.

Однажды зимой, в первый год совместной жизни, муж пришёл домой из Конакова пешком - сказал, что сильно соскучился!».

Анатолий Григорьевич учил жену рисовать, вязать, играть на музыкальных инструментах. «Да ты просто не хочешь научиться!» - говорил он с огорчением. Потому что верил, что любой человек трудности может преодолеть, надо только захотеть. В каждом он искал зёрнышко таланта, радовался чужим успехам, как своим. Во всех домашних делах был «мастером на все руки». До сих пор в квартире много его поделок, картин с выставок. Местные жители знали его как заядлого рыбака и охотника, для школы и досугового центра он был поэтом, музыкантом, другом, наставником, просто «Григорьевичем».

«Я никак не думала, что его жизнь так быстро кончится, - говорит Юлия Григорьевна, - у него всегда было много планов и забот».

Галина АДЫШЕВА, учитель МБОУ СОШ д. Мокшино.