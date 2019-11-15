К 90-ЛЕТИЮ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

КОНАКОВСКИЙ ФАЯНСОВЫЙ ЗАВОД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(Продолжение рассказа краеведа Г.В.ЛУБОВА. Начало в № 43).

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ, ЭВАКУАЦИЯ. 1941 год.



Начало Великой Отечественной войны мало повлияло на деятельность предприятия. Первая неделя военного времени совсем не отличалась от мирных дней. Назначались на должности молодые специалисты, прибывавшие на предприятие после окончания учебных заведений, передавались в народный суд дела на прогульщиков и нарушителей дисциплины по Указу 1940 года.

25 июня город Конаково переходит на военное положение. Изменяются привычные графики работы цехов с учётом того, чтобы первая смена начинала работу в 4 часа утра, а вторая заканчивала в 22 часа. Вводятся специальные пропуска для движения по городу с 11 часов вечера до 4 часов утра. Десятки военнообязанных мужчин уходят в армию. В самых трудных «мужских» цехах остро ощущается недостаток рабочей силы. Уже 27 июня в массозаготовительный и туннельно-горновой цеха направляются 17 мужчин из живописного цеха. В первых числах августа создаются бригады из мужчин - специалистов управления для работы в МЗЦ (кроме своей основной работы).

В связи с мобилизацией сезонных рабочих на 2-м Моховом торфопредприятии партийная организация и администрация завода обращаются к рабочим завода и членам их семей, к школьникам помочь заводу в добыче торфа для обеспечения потребности в топливе. Сотни горожан откликаются на этот призыв и самоотверженно ведут борьбу за выполнение заводскими торфопредприятиями сезонного плана.

4 июля принимается решение об организации обучения рабочим профессиям поступавших на завод членов семей рабочих и служащих, мобилизованных в Красную Армию.

В середине августа осуществляется замена мужской силы на женскую на таких операциях, как загрузка мельниц и мешалок и на фильтрпрессах и мялках. Для этого начальнику МЗЦ А.Г.Перскому и начальникам участков Е.И.Дильману, Я.Г.Сальникову, П.А.Становихину пришлось провести огромную работу по подготовке «барабанщиц», «фильтропресовщиц», «мешальщиц» и работниц других профессий, на которых никогда прежде, даже до революции, женщины не работали. Это мероприятие стабилизировало работу массозаготовительного цеха. Позднее меры по расширению применения труда женщин и подростков были проведены и в туннельно-горновом, формовочном и капсельном цехах.

В июле 1941 года в плане производства появилась новая продукция – подкладные судна, они оставались в ассортименте завода до конца войны. Трудно подсчитать, скольким раненым в госпиталях они помогли в восстановлении здоровья и в возвращении в строй .

10 июля началось Смоленское сражение Красной Армии. В этот день вышел приказ о переводе творческих работников художественной лаборатории в распоряжение начальника живописного цеха И.М.Гаврилова для использования на работах по росписи массового ассортимента. В художественной лаборатории оставались лишь В.Г.Филянская и Н.А.Литвиненко, позднее и они перешли на роспись посуды.

В июле-августе для улучшения снабжения рабочих завода и города на заводе была построена и пущена в эксплуатацию мукомольная мельница, которая сыграла большую роль в обеспечении хлебом не только рабочих завода, но и жителей города и района, а также воинские части, проходившие через город.

14 июля согласно указанию органов местной противовоздушной обороны (МПВО) была прекращена подача гудков. В ночь на 22 июля конаковцы стали свидетелями зловещего события – первого налёта гитлеровской авиации на Москву. Над горизонтом в юго-восточной части неба с 22 часов 25 минут 21 июля и почти до рассвета вспыхивали и гасли разрывы зенитных снарядов. Московская зона ПВО отбивала атаки бомбардировщиков врага.

Администрацией завода принимаются меры по усилению заводской ПВО: устанавливается круглосуточное дежурство постов МПВО и противопожарных групп. Отменяются выходные дни бойцам вооружённой пожарно-сторожевой охраны. Начальнику охраны И.Ф.Удинскому даётся указание об установлении круглосуточных постов у заводских источников водоснабжения.

26 августа наши войска оставили Великие Луки, входившие тогда в состав Калининской области, и Днепропетровск, откуда завод получал каолин. А ещё раньше, в конце июля, в руках противника оказались каолиновые карьеры Винницкой и Житомирской областей, снабжавшие завод кварцевым песком. Отрезана была дорога к Карельскому месторождению полевого шпата. Положение со снабжением завода сырьём ухудшалось с каждым днём. В ход пошли страховые производственные запасы.

Осенью 1941 года в фарфоро-фаянсовой отрасли страны сложилась весьма неблагоприятная обстановка. В зоне временной оккупации оказались все украинские фарфоровые и фаянсовые заводы и источники керамического сырья. Лишь некоторую часть оборудования удалось эвакуировать из этой зоны в Оренбургскую область и на Южный Урал. В таком же положении оказались Волховская группа заводов и Кировский фаянсовый завод в Калужской области. Среди действовавших заводов оставались заводы в Конакове, Дулёве, Дмитрове, а также Первомайский и Кузяевский фарфоровые заводы.

3 сентября на завод поступает приказ Наркомата «немедленно демонтировать и, используя водный путь, вывезти часть оборудования, достаточное для постройки на новой площадке фарфоро-фаянсового завода мощностью 20 млн.штук в год колхозной миски и глубокой тарелки». Этой площадкой назначили Тавтимановский керамико-трубный завод в Башкирской АССР.

Одновременно на оставшемся оборудовании и силовых установках коллективу предписывалось обеспечить в 4 квартале и в дальнейшем выпуск таких же изделий в размерах до 25 млн. штук в год.

Для демонтажа и погрузки оборудования на баржи было создано 7 специализированных бригад. Руководителями назначены опытные мастера и рабочие М.И.Ворошилов, П.Н.Нестеров, В.И.Кушин, Г.З.Барабанов, П.С.Бодунов. Строительными и упаковочными работами руководили И.И.Зайцев, В.А.Шушин. Общее руководство работами возлагалось на главного механика В.М.Гаврилова и его заместителя В.Г.Лубова. В.Г.Лубов назначался старшим группы сопровождения и организации монтажа оборудования в Башкирии. Организацию эвакуации рабочих и специалистов проводил заместитель директора П.И.Пяткин. 26 сентября караван барж отправился в путь по Волге, Каме, Белой в Уфу. На баржах находились 46 рабочих и специалистов (среди них был и автор этих строк вместе с отцом, братом и матерью.) В числе оборудования были паровая машина с котлом, генераторы, 15 шаровых мельниц, 4 фильтрпресса, 3 насоса, 4 мешалки, 1 бегун, 54 формовочных станка, трансмиссионные приводы, 3 мялки первого и второго промина, пласторезка, некоторое оборудование капсельного цеха, топочная гарнитура и оковка горнов, запасные части и материалы. В тот же день было принято решение об организации добычи на торфопредприятии «2-е Моховое» красной глины и доставки её на завод в количестве 400 тонн до 15 ноября.

30 сентября началась битва за Москву, но завод продолжает выпуск продукции. Выработка электроэнергии в сентябре уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с этим же периодом предыдущего года. Среднемесячный выпуск продукции снизился с 3 млн. 550 тысяч штук в первом полугодии до 1 млн. 266 тысяч штук в сентябре.

6 октября после спада воды в Донховке намечается начать добычу осадка стоков массы со дна реки. Главному инженеру Ф.С.Фадееву и начальнику центральной лаборатории Л.В.Яцюк предписывается разработать рецептуры массы с применением отходов и красной глины. Подготовку технических средств добычи должен осуществить главный механик В.М.Гаврилов, а добычу организовать начальник МЗЦ А.Г.Перский.

14 октября немецко-фашистские захватчики ворвались в Калинин. На следующий день в соответствии с приказом Наркома начинается эвакуация рабочих и членов их семей. Эвакуации подлежат все ценные материалы, краски, золото, электродвигатели бездействующего оборудования, электропровода, фильтрпрессовое полотно, ремни, кровельное железо, лабораторное оборудование и т.п. 18 октября первый караван барж отправился на дубль-завод в Башкирию. 21 октября начинается остановка и консервация производства. При этом следует подчеркнуть, что у руководителей завода и партийной организации была твёрдая уверенность в том, что Красная Армия остановит врага и завод снова будет работать.

Исполнявшему обязанности главного инженера П.Н.Швачинскому предписывается «охладить тепловые агрегаты, не допустив их малейшего повреждения». Руководителям цехов и МПВО даётся указание об охране остановленных цехов.

Полностью продолжает работать отдел главного механика с паро-силовыми установками, насосными станциями и механической мастерской. Работают железнодорожная ветка, мельница, коммунальный отдел, бани. Личный состав пожарно-сторожевой охраны доводится до штатного расписания.

25 октября закрывается склад готовых изделий. Однако отпуск оставшейся готовой продукции воинским частям и госпиталям продолжается.

15 ноября в полосе между Московским морем и Клином начала наступление танковая группа немецко-фашистских войск.

16, 17 и 18 ноября через Решетниково завершается эвакуация железнодорожного состава и автомобильного транспорта под руководством начальника железнодорожной ветки С.Ф.Танцорова и начальника гаража А.С.Тютяева.

18 ноября на дубль-завод выбывают директор завода П.Ф.Доценко и секретарь парткома М.Д.Никитин. Заместителем директора по Конаковскому заводу остаётся А.С.Вьюков, на плечи которого легла ответственность сохранения завода, оборудования, а в случае угрозы оккупации – уничтожения предприятия.

Это было самое трудное время. Левое крыло немецко-фашистских войск, наступавших на Москву с северо-запада, перерезали железную и шоссейную дороги Ленинград – Москва и вступили на территорию Конаковского района. Передовые части противника находились в районе деревни Рябинки, в 3 - 4 км от торфопредприятия «2-е Моховое».

В Конакове и близлежащих населённых пунктах сосредоточивались резервы 30-й армии Западного фронта.

27 ноября охрану завода администрация передаёт сапёрной роте 340 сапёрного батальона 185 стрелковой дивизии, командиру которой Николаю Алексеевичу Булычёву Военным советом 30-й армии было приказано в случае прорыва немецких захватчиков в Конаково взорвать завод.

Воспоминание участника событий капитана Булычёва:

«В основное здание завода сапёры заложили 150 зарядов из толовых шашек весом 15 - 20 кг каждый. Их взрыватели были соединены электрическим кабелем со взрывной машинкой, которая находилась в блиндаже на опушке бора. Вместе с тем, на заводе продолжали работать электростанция, ремонтно-механический цех. Даже в последних числах ноября производился отпуск готовой продукции воинским частям и госпиталям».

6 декабря перешли в наступление войска 30-й армии генерала Д.Д.Лелюшенко. В тяжёлых боях советские солдаты отбросили захватчиков на запад за линию Октябрьской дороги, освободили Рогачёво, Клин, Завидово. 12 декабря как салют на весь мир прогремело сообщение Московского радио «В последний час» о начале разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 16 декабря, после освобождения Калинина, командование отдало приказ о разминировании завода, и «всю взрывчатку использовать по назначению в наступательных операциях», что с радостью было сделано солдатами сапёрной роты капитана Булычёва. «В связи с устранением военной опасности» А.С.Вьюков издаёт приказ о первоочередных мероприятиях по подготовке цехов к пуску.

(Продолжение следует).