ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

С ЮБИЛЕЕМ!



Поздравляем нашу любимую Маргариту Борисовну Гучмазову с юбилеем!

Замечательная дата на этой неделе у вас, уважаемая наша коллега! Половина жизни позади, но впереди - лучшие годы! Поздравляем вас и желаем творческих успехов, огромной работоспособности, преодоления всех препятствий и величайших достижений в вашем нелегком труде! Пусть ваши дни будут наполнены светом, радостью, любовью и благодарностью за все хорошее, что вы имеете! Пусть ваша личная жизнь будет счастливой и стабильной! Крепчайшего вам здоровья, благополучия и достатка!

Коллектив управления

образования администрации

Конаковского района.

Спасибо, Нина Николаевна!



Дошкольное образование держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых поддержать и помочь. Очень важно в начале профессиональной деятельности встретить человека, который научит расставлять приоритеты, укажет на ошибки, научит, подскажет, будет прививать любовь к профессии.

Сегодня хочется сказать слова благодарности такому человеку, выбравшему себе нелегкий, но такой важный и нужный путь педагога и руководителя.

Нина Николаевна Волкова более 50 лет отдала дошкольному образованию, из них 27 лет проработала в детском саду № 3 поселка Редкино.

Благодаря ей детский сад выжил в трудные годы перестройки, а потом стал одним из лидеров среди детских садов Конаковского района.

За долгую трудовую биографию Нина Николаевна, имея от природы такт, доброту, терпение, чуткость, справедливость, ум, душевность, отзывчивость и еще множество хороших человеческих качеств, воспитала не одно поколение руководителей и педагогов.

Примите нашу благодарность, дорогая Нина Николаевна!

Оптимизм и жизнелюбие были с вами всегда, даже в самые непростые периоды жизни.

Ваше умение общаться, слушать и слышать, выстраивать взаимоотношения с самыми разными людьми вселяли в коллектив тепло и любовь, придавали сил и уверенности.

Ваши внимательность и помощь поддерживали ежедневно и ваших коллег из детского сада, и нас, специалистов управления образования. В любой ситуации вы умели находить правильное решение.

Спасибо, что все эти годы без остатка дарили нам свою любовь, знания, терпение и душу. И теперь, когда вы ушли на заслуженный отдых, мы произносим слова благодарности за долгий и яркий профессиональный путь и желаем вам доброго здоровья и благополучия.

А ещё хотим сказать, что продолжаем нуждаться в вашей мудрости и надеемся на ещё столько же лет хорошей дружбы и вашего участия в дошкольном образовании Конаковского района.

Коллеги.