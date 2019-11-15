КАК МЫ ХОДИЛИ НА РОЗ

В конце прошлого месяца в рамках всероссийской акции по профориентации школьников «Неделя без турникетов» практически во всех образовательных учреждениях Конаковского района проведены экскурсии на предприятия и в организации потенциальных работодателей. В Редкинской средней школе № 3 по этому поводу семиклассники писали сочинения на тему «Как мы ходили на Редкинской опытный завод».

Никита Малинин, 7 «б» класс.

22 октября мы с классом ходили на экскурсию на Редкинский опытный завод. Хорошо, что в нашем поселке сохранилось и работает такое большое предприятие. Я был первый раз на заводе и хочу поделиться впечатлениями. На заводе мы посетили цех № 15, в котором трудятся люди разных профессий: аппаратчики синтеза, слесари, токари и лаборанты. В цехе стоит шум от работы печей. Нам объясняли, как производится нитрит бора, какие стадии он проходит в специальных печах и для чего используется. Я видел, люди работают сосредоточенно и увлечённо, и понял, что быть рабочим нелегко, хотя в цехе много оборудования, которое помогает людям. Чтобы работать с этим оборудованием, нужны знания и умения. Все рабочие одеты в специальную одежду, так как работа небезопасна.

Далее мы прошли в лабораторию, где нам показали, как и с помощью каких приборов делается анализ полученного продукта (нитрита бора). Я думаю, что профессия рабочего интересна и полезна для общества, но не знаю, выберу ли я рабочую профессию. Но я понял: чтобы выбрать любимую работу, нужно много учиться. Неважно, рабочая это профессия или нет».

Полина Трифонова, 7 «б» класс.

Мы с одноклассниками побывали на Редкинском опытном заводе. Мы увидели много интересного, но я напишу про пожарную часть, где нам показывали специальные защитные костюмы. Такие костюмы защищают человека от угрозы воздействия растворов опасных химических веществ. Весь костюм состоит из нескольких частей: баллон, маска и сам костюм. Все вместе они весят около двадцати восьми килограммов, и надевать это все очень непросто, но нужно делать это быстро, за несколько секунд, и при этом осторожно.

Работники пожарной части должны быть хорошо подготовлены физически. Чтобы там работать, нужно сдать определённые нормативы по физподготовке. Ведь надевать эти костюмы нужно быстро и предельно осторожно, чтобы все было закреплено как положено и чтобы человеку в этом костюме не стало плохо. А работают в этой части спасатели – люди, готовые всегда прийти на помощь в случае любого пожара, который может произойти на заводе.

Ребята успели примерить маски с баллонами и даже костюм.

А ещё нам показали, как проходит пожаротушение пеной и водой. Впечатлений осталось очень много. И я поняла, что работать на заводе тяжело и небезопасно, за что бы ты там ни отвечал, какую бы работу ни выполнял. Может, кто-нибудь из моих одноклассников выберет себе такую профессию после этой экскурсии.