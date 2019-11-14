Братья и сестры учащихся получат приоритет при приеме в школу и детсад

14 ноября в третьем, окончательном чтении приняты поправки в законодательство, которые дают детям из одной семьи, проживающим по одному адресу, право преимущественного приема в те школы и детские сады, куда ходят их братья и сестры. При разработке законопроекта учтен опыт Тверской области, где соответствующая норма по приему в школы принята в начале 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени.

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение в государственные и муниципальные образовательные организации осуществляется с учетом проживания на той территории, за которой закреплена конкретная образовательная организация.

«Однако из-за ограниченного количества мест устроить ребенка в желаемую школу или садик часто бывает проблематично. Особенно остро эта проблема стоит в крупных городах. Семьи, имеющие двух и более детей, нередко сталкиваются с такими сложностями, в том числе в случае изменения места жительства», – отмечают авторы законопроекта.

Поправками в Семейный кодекс РФ устанавливается, что дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры. Данное право связано с фактом проживания детей в одной семье.

Аналогичные изменения вносятся в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», дополняя соответствующими нормами статью 67 «Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам».

Принятые изменения позволят сократить неудобства, с которыми сталкиваются многие семьи при устройстве детей на обучение в начальную школу или в садик. Родители смогут экономить время, сократить финансовые затраты на сопровождение детей на обучение и обратно, а самому ребенку будет гораздо комфортнее находиться в одном учебном заведении со своим братом или сестрой.

Закон направлен на развитие системы государственной поддержки семей с детьми, будет способствовать развитию института многодетности и обеспечению реализации прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.

Напомним, в Тверской области такое решение было принято в январе 2019 года на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Нововведение касается детей, которые не зарегистрированы на территории муниципалитета, закреплённой за школой.

«Необходимо обеспечить системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создать условия для рождения и воспитания детей», – считает Игорь Руденя.

На федеральном уровне при рассмотрении законопроекта было решено распространить действие такой нормы и на детские сады.