В муниципалитетах Тверской области установят флаги по единому стандарту

Во всех муниципалитетах Тверской области будут установлены флаги России, региона и муниципального образования, оформленные по единому стандарту. Вопрос о финансировании данного направления вошёл в повестку дня заседания Бюджетной комиссии региона, которое 13 ноября провёл Игорь Руденя.

Предполагается, что в каждом из 43 муниципалитетов будут установлены флаги на флагштоках из антикоррозийного материала. Места расположения флагов – на центральных площадях населённых пунктов, где традиционно проводятся общественно-значимые и гражданско-патриотические мероприятия.

Из регионального бюджета на эти цели планируется выделить порядка 2,8 млн рублей.

21 августа текущего года государственные флаги РФ в рамках Форума муниципальных образований Тверской области были переданы делегациям муниципалитетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области