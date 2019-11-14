Игорь Руденя проконтролировал исполнение поручений на объектах благоустройства в Ржеве

14 ноября Губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Ржев и район проверил ход выполнения работ на объектах, благоустройство которых ведется в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проконтролировал исполнение поручений, данных в ходе рабочей поездки в Ржев в октябре 2019 года.

Всего в Ржеве в рамках подготовки к юбилею Великой Победы в план работ по благоустройству включено более 22 объектов улично-дорожной сети, 28 дворовых территорий, 25 детских площадок, ремонт кровель и фасадов 59 многоквартирных домов, а также зоны отдыха, памятные места.

Глава региона осмотрел дворовые территории и фасады домов, расположенных на Ленинградском шоссе, ремонт дороги по улице Ленина, благоустройство сквера на площади Революции, в том числе детскую площадку.

Благоустройство парковой зоны на площади Революции выполняется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На эти цели направлено 23,6 млн рублей. Работы осуществляются в два этапа.

Также Губернатор проконтролировал ход исполнения работ на Обелиске советским воинам, погибшим при освобождении города. Проектом предусмотрена реставрация самого Обелиска и благоустройство прилегающей территории. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

Во время предыдущей поездки в муниципалитет Игорь Руденя поручил ускорить ход основных работ, а также провести ряд дополнительных. Так на объекте заменены мачты освещения, увеличено количество скамеек, в настоящее время завершается укладка газона.

Обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города, был открыт в 1963 году. Он расположен в центре города и представляет собой архитектурно-скульптурное сооружение высотой 25 метров. Территория, прилегающая к памятнику, является местом проведения патриотических мероприятий, проводимых в День Победы, День освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков.

Решение о ремонте Обелиска было принято на заседании Российского организационного комитета «Победа» под руководством Президента России Владимира Путина в декабре 2018 года, в котором принял участие Игорь Руденя.

Сегодня, 14 ноября, Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в Ржеве и Ржевском районе. Визит главы региона начался с посещения площадки строительства Ржевского мемориала Советскому солдату, где Игорь Руденя проинспектировал ход работ. «Темпы и качество работ очень высокие, это соответствует высокому статусу объекта. Все участники процесса работают воодушевлённо, строительство мемориала является значимым для всех нас. Это память о людях, которые отдали жизни за сегодняшние мирные дни. Уверен, что мемориал станет любимым местом не только для жителей Тверской области, но и других регионов и стран», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

Губернатор провёл на площадке мемориала совещание по вопросам строительства. В настоящее время в полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций, которые взяла на себя Тверская область. Оставшиеся работы ведутся в соответствии с графиком. Осуществляется поставка элементов электроосвещения, укладка плитки по периметру монумента, обустройство пешеходных дорожек, газона, озеленение.

Также Игорь Руденя осмотрел дорогу от деревни Хорошево до трассы М-9 «Балтия», где в настоящее время идёт ремонт.

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату состоится в 2020 году. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин.

Также в программе инспекционной поездки главы региона - посещение учреждений образования, социальной сферы, здравоохранения, объектов туристического притяжения.

Пресс-служба Правительства Тверской области