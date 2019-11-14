В Тверской области стартовал литературный конкурс, посвящённый Году памяти и славы

В Тверской области начался приём заявок на II Региональный литературный конкурс «Vita.ТЮЗ», посвящённый Году памяти и славы. Он организован благотворительным фондом «Фонд поддержки Театра юного зрителя «стАРТ» при грантовой поддержке Правительства Тверской области.

Основная тема конкурса в этом году – сохранение и передача исторической памяти о Великой Отечественной войне через литературные произведения, популяризация современной драматургии о Великой Отечественной войне, воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения. Приём заявок открыт до 21 февраля 2020 года.

I Региональный литературный конкурс «Vita.ТЮЗ» прошёл в 2017-2018 году и объединил авторов из России и 8 зарубежных стран.

«В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы как наследники великой державы делаем особый акцент на реализацию проектов по сохранению памяти о героическом подвиге нашего народа, патриотическому воспитанию», – сказал Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области в октябре, где обсуждалась тема.

Кроме фонда «стАРТ», Правительством поддержан проект «Дорогами Победы» областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Запланированы «Уроки мужества» в рамках образовательно-экскурсионных поездок в Музей Победы на Поклонной горе в Москве, а также на Ржевский мемориал Советскому солдату. Предполагается, что в экскурсиях примут участие около 500 юнармейцев и школьников Верхневолжья.

Гранты также выделены Региональному отделению «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» на развитие школы волонтеров «Наследие», Тверскому фонду развития культуры и спорта «Отчий дом» на реализацию социального проекта «Возвращение к корням». Он предполагает создание экологических троп на территории Ботанического сада Тверского государственного университета. Кроме того, будет проведена реконструкция этноботанических экспозиций «Травник» и «Монастырский сад», организованы семейный праздник «Отчий дом», выставка цветов, мастер-классы и экскурсии — всего 38 мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области