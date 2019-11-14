Тверская область стала третьим регионом страны, где появился специализированный стол для занятий настольным теннисом слабовидящих спортсменов

В Твери в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Султана Ахмерова установлен специализированный стол международного класса для занятий настольным теннисом (шоудаун) для слабовидящих спортсменов. С просьбой о его приобретении в апреле этого года к Губернатору Тверской области Игорю Рудене в ходе личного приёма граждан обратился президент Тверского регионального отделения Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых» Игорь Балицкий.

Стоит отметить, что в России специализированные игровые столы для шоудауна международного класса - большая редкость. До настоящего времени они имелись только в двух субъектах страны – городе Кумертау (республика Башкортастан) и в Москве на базе культурно-спортивного реабилитационного комплекса «ВОС».

Игорь Руденя заверил спортсмена, что Тверская область станет третьим регионом России, где будет установлен игровой стол международного класса для настольного тенниса.

Стол изготавливался для тверских спортсменов по индивидуальному заказу в Чехии в течение 6 месяцев. В ноябре спортивный инвентарь прибыл в Тверь.

Шоудаун - это игра для незрячих и слабовидящих людей, сочетающая в себе элементы настольного тенниса и аэрохоккея. Этой спортивной дисциплиной в Твери занимаются 7 спортсменов, которые достойно представляют регион на Чемпионатах России, Европы и Мира.

В апреле 2019 года Владимир Поляков в третий раз стал чемпионом России, сборная команда Тверской области, в состав которой вошли Игорь Балицкий, Владимир Поляков, Елена Писарева, Ирина Парышева, Мария Шерстнева завоевала золото Чемпионата России в командных соревнованиях. В июле Владимир Поляков стал серебряным призером международных соревнований в Латвии. В октябре текущего года спортсмен в составе сборной команды Российской Федерации принёс первые медали стране на Чемпионате Мира - бронзу среди мужчин и серебро в командных соревнованиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области