Игорь Руденя проинспектировал ход строительства Ржевского мемориала Советскому солдату

14 ноября во время визита в Ржевский район Игорь Руденя посетил строительную площадку Ржевского мемориала Советскому солдату. На месте также присутствовали заместитель Министра культуры РФ Николай Овсиенко, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, директор Музея Победы Александр Школьник.

«Темпы и качество работ очень высокие, это соответствует высокому статусу объекта. Все участники процесса работают воодушевлённо, строительство мемориала является значимым для всех нас. Это память о людях, которые отдали жизни за сегодняшние мирные дни. Уверен, что мемориал станет любимым местом не только для жителей Тверской области, но и других регионов и стран», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

В настоящее время в полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций, которые взяла на себя Тверская область. Оставшиеся работы ведутся в соответствии с графиком. Осуществляется поставка элементов электроосвещения, укладка плитки по периметру монумента, обустройство пешеходных дорожек, газона, озеленение.

Также 14 ноября Игорь Руденя осмотрел дорогу от деревни Хорошево до трассы М-9 «Балтия», где в настоящее время идёт ремонт. Губернатор поручил продлить участок ремонта до площадки Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Калининский фронт». С 2019 года основной лагерь экспедиции базируется вблизи строящегося мемориала.

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату состоится в рамках празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую скульптуру солдата установят на 10-метровом восьмигранном холме.

Сейчас на специализированном предприятии в Подмосковье идёт отливка бронзовых элементов памятника, готово уже 80% частей скульптуры.

На площадке смонтирован силовой несущий каркас памятника, изготовленный на заводе в Белгородской области. Произведена установка анкерной группы для сопряжения плиты перекрытия кургана с каркасом. Произведена контрольная сборка каркаса, он полностью готов к монтажу бронзовых элементов.

Завершены работы по отливке бетонных стен в основании кургана. На них закрепят листы кортеновской стали, на которые нанесут 17 660 имён красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также фотографии участников Ржевской битвы.

В центре кургана будет расположена площадка для возложения цветов и отдания почестей. Её внешний вид (звезда в лавровом венке и строки из стихотворения А. Твардовского «Мы за Родину пали, но она – спасена») был выбран народным голосованием.

В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Внести свой вклад в создание одного из самых масштабных в России и Европе мемориалов может каждый. Сбор средств ведётся на сайте подоржевом.рф. На сегодняшний день собрано более 271 млн рублей пожертвований.

Пресс-служба Правительства Тверской области