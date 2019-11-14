Рабочая поездка Губернатора Игоря Рудени в Ржевский район





14 ноября Игорь Руденя проводит рабочий день в Ржевском районе. Губернатор проконтролирует исполнение поручений, данных в ходе рабочей поездки в муниципалитет в октябре 2019 года.

В частности, Игорь Руденя посетит строительную площадку Ржевского мемориала Советскому солдату, который планируется открыть в 2020-м, в год 75-летия Великой Победы.

Игорь Руденя осмотрит участок ремонтируемой дороги Хорошево - «Москва - Рига», ведущей к монументу, проведёт рабочее совещание по вопросам создания мемориала.

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ржеве идёт ремонт Обелиска советским воинам, погибшим при освобождении города. Губернатор оценит ход заключительного этапа работ на объекте и благоустройство прилегающей территории. Кроме того, Игорь Руденя ознакомится с проведением работ по ремонту дорог, дворовых территорий, фасадов домов.

Также в программе инспекционной поездки главы региона в муниципалитет – посещение учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, объектов туристического притяжения.



Пресс-служба Правительства Тверской области