Тверская область вошла в ТОП-5 регионов ЦФО по уровню инвестиционной активности

Тверская область заняла 4-е место в ЦФО и 18-е место по России в рейтинге инвестиционной активности регионов за октябрь. Об этом сообщается на сайте делового журнала «Инвест-Форсайт».

В октябре на заседании Правительства Тверской области были рассмотрены законопроекты, разработанные по инициативе губернатора Игоря Рудени и направленные на повышение инвестиционной привлекательности региона.

«Мы хотим, чтобы те ресурсы, которые есть в муниципалитетах Тверской области, в нашей областной казне – это земельные участки, возможность подведения коммуникаций к этим участкам, дали толчок для привлечения новых инвесторов на территорию нашей области. Считаем, что принятие таких законов позволит Тверской области встать в одну линейку с теми регионами, которые уже сформировали позитивные условия для привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест во внебюджетной сфере», – отметил Игорь Руденя.

Один из законопроектов касается создания инновационно-промышленных парков и экотехнопарков в тверском регионе. В документе прописаны меры государственной поддержки инвесторов. В частности, резиденты парков смогут воспользоваться налоговыми льготами по уплате налога на имущество организаций, льготным предоставлением в аренду земельных участков без проведения торгов, субсидиями из областного бюджета и иными мерами господдержки.

Второй документ предполагает введение на территории Тверской области инвестиционного налогового вычета для предприятий, зарегистрированных в регионе. Размер вычета – 50% затрат на приобретение новых и (или) обновление основных средств. Планируется, что вычет будет распространяться на приоритетные для региона виды экономической деятельности – лесное хозяйство, обрабатывающие производства, гостиницы, услуги водного транспорта и предприятия по обращению с отходами.

Также в октябре губернатор Игорь Руденя провел встречу с руководством ООО «Чистое стекло». Обсуждалось возобновление производства на стекольном заводе имени Луначарского в Бологовском районе. Сейчас инвестор ведет модернизацию предприятия, общий объем вложений в проект – 700 млн рублей, за два этапа будет создано до 450 новых рабочих мест для жителей региона. В правительстве региона создана межведомственная рабочая группа по сопровождению проекта.

«Важно, что вы выбрали Тверскую область в качестве площадки для инвестиций. Завод, который вы развиваете, имеет более чем столетнюю историю. Уверен, что проект, который реализовывается на нашей территории, даст хороший социально-экономический эффект и для муниципалитета, и для компании», – сказал Игорь Руденя.

Согласно базовому прогнозу Министерства экономического развития Тверской области, индекс физического объемы инвестиций в основной капитал в регионе продолжит свой рост. Ожидается, что в 2020 году этот показатель составит 105,9%. Рост будет обеспечен за счет развития действующих и открытия новых производств – ввода комплексов АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и ООО «Коралл», создания тепличного комплекса «Кувшиновский», строительства молочных ферм ООО «Румелко-Агро» и реализации других инвестиционных проектов.