Тверская область принимает III этап Кубка России по шорт-треку

14-17 ноября в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери проходит III этап Кубка России по шорт-треку. Соревнования организованы Федерацией конькобежного спорта Тверской области, Школой олимпийского резерва по ледовым видам спорта при поддержке регионального Правительства.

Соревнования объединили около 150 участников из Тверской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Республики Башкортостан, Мордовии, Краснодарского края, Приморского края, Московской, Ярославской, Омской, Смоленской, Калининградской областей и других регионов. Состязания проводятся в трёх возрастных группах: мужчины и женщины, юниоры и юниорки, спортсмены старшего возраста.

По результатам соревнований будет проведен отбор спортсменов для участия в чемпионате России, в финале Кубка России и других крупных всероссийских и международных соревнованиях.

В Тверской области дисциплина конькобежного спорта «шорт-трек» развивается с 2010 года, за это время подготовлены мастер спорта России международного класса, 12 мастеров спорта России, десятки кандидатов в мастера спорта и спортсменов-разрядников. Наибольших успехов добился Даниил Ейбог, Мастер спорта России международного класса, который с 2013 года входит в состав сборной Российской Федерации по шорт-треку. В начале ноября на первом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити Даниил Ейбог в составе команды нашей страны стал обладателем двух золотых медалей в смешанной и мужской эстафетах.

Конькобежный спорт вошел в перечень базовых видов спорта Тверской области на 2018-2022 годы. В настоящее время на отделении шорт-трека занимаются более 200 спортсменов в возрасте от 9 до 22 лет.

«Развитие спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. И сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В регионе принята Стратегия развития физкультуры и спорта до 2024 года. На ее реализацию планируется направить свыше 9,2 млрд рублей, из них более 8,3 млрд – средства областного бюджета. Одно из основных направлений – строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных муниципалитетах, а также развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших районах и городских поселениях.

Предусмотрены мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных спортивных школ, в том числе приобретение оборудования и инвентаря, ремонт школьных спортивных залов.

Важное для региона направление – развитие профессионального спорта. Заключено соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе между Правительством Тверской области и хоккейным клубом «Динамо-Москва». В Твери размещены две команды: Высшей хоккейной лиги - «Динамо-Тверь» и молодёжной хоккейной лиги – «Динамо-Москва». Тренировочной площадкой стал спортивный комплекс «Юбилейный».

Пресс-служба Правительства Тверской области