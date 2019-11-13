В Тверской области в 2019 году работы по благоустройству территорий дополнительно проведут в 5 детских садах

В 2029 году дополнительно будет проведено благоустройство территорий детских садов в пяти муниципальных образованиях Тверской области. Это стало возможным благодаря экономии средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур в рамках региональной программы. Вопрос рассмотрен 13 ноября на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Региональная программа, которая предусматривает капитальный ремонт кровель, замену оконных блоков, обустройство прилегающих территорий в детских садах, стартовала в 2018 году по инициативе главы региона. Всего на эти цели в текущем году из областного бюджета было выделено 42,6 млн рублей. Была улучшена материально-техническая база 29 дошкольных учреждений. По результатам конкурентных процедур сложилась экономия средств, Министерством образования был проведён дополнительный конкурсный отбор по распределению субсидий муниципальным образованиям.

В результате почти 3 млн рублей будут направлены на обустройство территорий детского сада №1 п. Высокое в Торжокском районе, детского сада №4 г. Старицы, детского сада №5 г. Ржева, Хорошевского детского сада Ржевского района и детского сада «Улыбка» Удомельского городского округа.

«Общая работа складывается достаточно позитивно. Все деньги, которые выделяются на приобретение оборудование и проведение ремонтов – востребованы. Главы муниципалитетов проявляют высокую активность по данному направлению», - отметил Игорь Руденя.

За два года участниками программы стали 25 муниципальных образований региона, работы по укреплению материально-технической базы уже проведены в 34 дошкольных учреждениях – в 19 детских садах капитально отремонтирована кровля, в 8 – заменены оконные блоки, в 7 – обустроена территория. На эти цели направлено 74, 2 млн рублей, из них 48,4 - средства областного бюджета, 25, 7 млн рублей – софинансирование со стороны муниципалитетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области