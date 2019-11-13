На реализацию национальных проектов в Тверской области в ближайшие три года направят более 38 млрд рублей

13 ноября на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен законопроект об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов перед его внесением в Законодательное Собрание региона. Документ был доработан с учётом обсуждения на заседании регионального Правительства 8 октября текущего года.

В проекте учтены дополнительные средства, которые запланированы к поступлению в бюджет Тверской области на реализацию национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным. Всего в ближайшие три года размер поступлений из федерального бюджета составит более 38 млрд рублей.

«Ключевые мероприятия будут направлены на развитие нашего региона, это демография и поддержка рождаемости, социальная поддержка наших граждан, в том числе, ветеранов Великой Отечественной войны. Также заложено финансирование на внедрение новой модели пассажирских перевозок, повышение качества жилищно-коммунального хозяйства, строительство и ремонт дорог. Всё это даст качественно новый уровень развития Тверской области», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Также в проект областного бюджета внесены уточнения по средствам федерального бюджета - здесь увеличение составило 3,6 млрд рублей. 80% федеральных средств предусмотрено на развитие здравоохранения, образования, ЖКХ и сельского хозяйства. Средства будут направлены на создание спортивных объектов, капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, создание новых мест в детских садах, оказание высокотехнологической медицинской помощи населению региона, поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие промышленного производства и другие направления.

Расходы областного бюджета будут реализованы по 27 программам.

С учётов внесённых уточнений в течение 2020-2022 годов запланирован рост доходной части регионального бюджета. По оценке Министерства финансов Тверской области, к 2022 году, по сравнению с текущим, доходы увеличатся на 13,6 млрд рублей, или на 20 %. В следующем году доходы областного бюджета составят 74,9 млрд рублей, в 2021 году – 78,2 млрд рублей, в 2022-м – 79,5 млрд рублей. Предполагается рост налоговых и неналоговых поступлений.

Продолжится работа по снижению государственного долга. Госдолг региона уже уменьшился с 26,4 млрд рублей в 2016 году до 23,2 млрд рублей в 2019-м. По прогнозу регионального Минфина, к 2022 году госдолг региона снизится до 22,7 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области