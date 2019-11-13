Игорь Тверской: «Есть взаимоответственность между «Газпромом» и регионом»

Заместитель директора научно-технического центра «Региональные системы газоснабжения» АО «Газпром промгаз» Игорь Тверской 13 ноября в качестве эксперта принял участие в заседании Правительства Тверской области.

«Есть взаимоответственность между «Газпромом» и регионом. «Газпром» создает условия для развития газификации, строит газопроводы в населенных пунктах. Ответственность местных властей – создать газовую инфраструктуру, довести газ до конечного потребителя», – отметил Игорь Тверской.

Реализацию программы газификации Верхневолжья обсудили на заседании регионального Правительства, которое 13 ноября провёл губернатор Игорь Руденя. В следующем году в Тверской области планируется построить 136 км газовых сетей.

«Главные ориентиры при реализации программы газификации – это потребности экономики, социальной сферы и подключение к газу жилых домов. Стратегические направления – это проектирование и строительство газопроводов в негазифицированных муниципалитетах на юго-западе и северо-востоке региона», – сказал Игорь Руденя.

Продолжение работы по газификации Верхневолжья в 2020 году должно обеспечить подключение более 2400 домовладений.

Всего в 2020-2024 годах в рамках программы газификации в Тверской области планируется построить не менее 1248 километров газовых сетей (из них свыше 940 км – межпоселковых и распределительных), а также создать проектную документацию на более чем 780 км газопроводов. Это позволит обеспечить возможность подключения к газу свыше 15 800 домовладений и повысить уровень газификации Верхневолжья до 73%.

В 2020-2024 годах на реализацию программы газификации Тверской области планируется направить более 3,3 млрд рублей из регионального, федерального и муниципальных бюджетов, а также свыше 1,1 млрд рублей за счёт спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа.