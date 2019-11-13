В Тверской области впервые пройдёт «Краеведческий диктант»

30 ноября 2019 года в 12:00 в Большом читальном зале Тверской ордена «Знак Почёта» областной универсальной научной библиотеке имени А. М. Горького пройдёт культурно-просветительская акция «Краеведческий диктант», приуроченная ко Дню краеведа.

«Краеведческий диктант» - новый проект библиотеки, направленный на популяризацию знаний о Тверском крае.

«Тверской регион, один из немногих, кто сохранил свою историю на протяжении более семи веков. Этот вопрос крайне важен для нас. И очень тяжело будет спланировать жизнь нашего региона, если мы не будем уделять внимание воспитанию и образованию подрастающего поколения», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Диктант состоит из 20 тестовых заданий разной степени сложности с вариантами ответов. Верными могут быть как один, так и несколько вариантов. Тематика заданий - тверские памятные даты на 2019 год.

Принять участие в «Краеведческом диктанте» может каждый житель Тверской области в возрасте от 14 лет включительно. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте https://kray.tverlib.ru/den-kraeveda-kraevedcheskiy-diktant.

Приём заявок стартовал и продлится по 29 ноября 2019 года.

Награждение победителей «Краеведческого диктанта» памятными подарками и дипломами состоится в феврале 2020 года в рамках «Недели тверской книги».