Именные деревья в честь погибших в годы Великой Отечественной войны железнодорожников высадят в городе Бологое Тверской области

В Тверской области идёт подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. В городе Бологое стартовал эколого-патриотический проект «Лес Победы»: на Бологовском железнодорожном узле будут высажены именные деревьев в честь железнодорожников, погибших во время Великой Отечественной войны.

Проект будет реализован совместно с Общероссийским экологическим движением «Зеленая Россия». Жителей города Бологое и Бологовского района просят сообщить о родственниках, близких и знакомых железнодорожниках, которые погибли в 1941-1945 годах. Информация принимается по адресу: г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 5, Совет председателей профкомов (тел.: (48238) 5-44-13, 8-919-050-58-50) или Совет ветеранов (тел.: (48238) 5-45-17, 5-43-94).

75-летие Великой Победы будет отмечаться в 2020 году.

«Очень важно ответственно отнестись к подготовке к знаковой дате, чтобы мероприятия охватили всех жителей региона. Особо отмечены должны быть Тверь и Ржев – города воинской славы, города воинской доблести Зубцов и Белый, Калининский район», — сказал Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного оргкомитета «Победа» в октябре текущего года.

Одним из центральных событий, приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы, станет открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. Он увековечит имена тысяч солдат, погибших подо Ржевом. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

4 ноября, в День народного единства, макет Ржевского мемориала Советскому солдату на выставке «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в Москве осмотрели Президент РФ Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую скульптуру солдата установят на 10-метровом восьмигранном холме.

Внести свой вклад в создание одного из самых масштабных в России и Европе мемориалов может каждый. Сбор средств ведётся на сайте подоржевом.рф. На сегодняшний день собрано более 271 млн рублей пожертвований.

Пресс-служба Правительства Тверской области