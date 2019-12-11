В Тверской области более 880 семей получили региональный подарок для новорождённых

С 1 октября в Тверской области в рамках национального проекта «Демография» по инициативе Губернатора Игоря Рудени действует дополнительная мера социальной поддержки семей с детьми – вручение подарочных наборов для новорождённых. В настоящее время подарки получили уже 886 семей Верхневолжья на общую сумму более 6,9 млн рублей.

«Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации. Наша задача – это забота о семьях, материнстве и детстве. Демография определяет тренд развития региона и будущее Тверской области», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В подарочный набор входят 58 предметов: постельные принадлежности, одежда, средства ухода за малышом и другие предметы, в том числе продукция тверских производителей. Состав набора был сформирован с учетом мнения жителей Верхневолжья по результатам проведенных опросов.

Получить подарок семьи, где родился ребенок, могут в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

1 октября в областном перинатальном центре открылось отделение ЗАГС, где уже регистрируют новорожденных. Обеспечить работу таких подразделений поручил Губернатор Игорь Руденя. На сегодняшний день отделения ЗАГС работают в четырех учреждениях Твери. Кроме перинатального центра это областной родильный дом, а также роддома № 2 и №5.

На обеспечение новой меры социальной поддержки семей с детьми – подарка для новорожденных – в областном бюджете на 2019 год заложено более 29 млн рублей. В 2020-2021 годах в региональной казне на эти цели предусмотрено 116,4 млн рублей ежегодно.

В сентябре текущего года принято решение о введении в регионе ряда новых мер социальной помощи семьям с детьми.

С 2020 года многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в 5 лет, на это планируется направить порядка 50 млн рублей. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил).

Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Предполагается, что в год будет предоставляться около 600 таких выплат.

Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. По данному направлению запланировано финансирование в объёме 12,5 млн рублей.

Также расширены действующие меры поддержки и учреждены новые награды для семей: почётный знак «Гордость отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей.