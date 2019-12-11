В Тверской области пройдет Всероссийская акция «День правовой помощи детям»

20 ноября на территории Тверской области пройдет Всероссийская акция «День правовой помощи детям». Мероприятие организуется в соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» с 2013 года во всех субъектах РФ.

В рамках «Дня правовой помощи детям» в регионе будут организованы пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений. Правовую помощь получат сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

В Тверской области особое внимание уделяется вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На особом контроле – работа с замещающими семьями. Так, в текущем году, на их поддержку направлено более 664 млн рублей.

«Наша задача – обеспечить адресный, индивидуальный подход к каждому ребенку», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Поддержка семей – часть мероприятий «демографического пакета», предложенного к реализации Президентом России Владимиром Путиным. В сентябре 2019 года Губернатором Игорем Руденей принято решение о введении в регионе четырёх новых мер социальной помощи семьям с детьми.

С 2020 года многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства. Также многодетные родители будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину мощностью до 250 лошадиных сил.

Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В Тверской области расширены действующие меры поддержки и учреждены новые награды для семей: почётный знак «Гордость отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей.

За счёт федерального бюджета выплачивается материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребёнка и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребёнка. Также предусмотрены выплаты беременным жёнам военнослужащих, проходящих службу по призыву, ежемесячные пособия на детей, поддержка женщин, вставших на учёт в медицинские учреждения на ранних сроках беременности.

Целый комплекс мер обеспечивается за счёт региона. Это пособие на ребёнка семьям с невысоким доходом, адресная социальная помощь беременным женщинам из сельской местности на проезд в медицинские учреждения, ежемесячное пособие многодетным семьям, региональный материнский капитал. К 1 сентября первоклассникам из семей с небольшим доходом дарят портфель с набором канцелярских принадлежностей.

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. Также в этом году стартовала программа ежемесячных выплат беременным женщинам на обеспечение полноценного питания. С 1 октября текущего года каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области