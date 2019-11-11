Игорь Руденя принял участие в заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

11 ноября Губернатор Игорь Руденя в Правительстве РФ принял участие в заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провёл Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Обсуждалась реализация в регионах национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В заседании приняли участие заместители Председателя Правительства РФ, руководители Министерств и ведомств, главы субъектов РФ.

В своём выступлении Дмитрий Медведев обратил особое внимание на осуществление надзора за исполнением национальных проектов, а также на корректировку методики расчета показателей, в частности по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Нередки случаи, когда бизнес уходит или переходит в разряд крупного, соответственно, снижается число занятых в малом и среднем предпринимательстве. Считаю правильным откорректировать законодательство, чтобы позволить сохранить статус малого и среднего предпринимательства у таких компаний на два года. А значит, сохранить и меры поддержки», - сказал Дмитрий Медведев.

Правительством Тверской области в рамках работы по достижению целей национальных проектов сделан особый акцент на повышение эффективности системы государственной поддержки предприятий реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на форуме «Малый бизнес – национальный проект» подчеркнул, что необходимо обеспечить не просто поступательное, а качественное развитие малого и среднего бизнеса. В Тверской области реализуются 5 региональных составляющих нацпроекта. Ключевая задача – обеспечить рост числа малых и средних предприятий, а также трудоустроенных в них граждан», — считает Губернатор Игорь Руденя.

На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Тверской области в 2019 году заложено 514,5 млн рублей.

К 2024 году в рамках нацпроекта в Верхневолжье планируется увеличить количество предприятий с 47,4 тыс. до 52,2 тыс. (на 10%), занятых на них жителей региона — со 176 тыс. до 211 тыс. человек (на 20%). Предусмотрено существенное увеличение вклада малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт: с 33,4% в 2019 году до 40,8% в 2024 году.

Для решения этих задач разработан и внедряется ряд новых механизмов и инструментов для расширения доступа предпринимателей к кредитным ресурсам, снижения налоговой нагрузки, создания инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. В первом чтении принят закон Тверской области о сокращении налога для вновь созданных малых предприятий, работающих по упрощённой системе налогообложения, также идёт пересмотр ставок по патентному налогообложению для малых предприятий.

В 2019 году участие в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» позволило докапитализировать областной Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на сумму более чем 200 млн рублей. За 9 месяцев 2019-го Фондом предоставлено 146 займов, что на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в этом году планируется выдать 194 займа на сумму более 305 млн рублей.

В конце октября 2019 года в Твери начал работу единый Центр оказания услуг «Мой бизнес», в котором по принципу «одного окна» предприниматель может воспользоваться всеми действующими федеральными и региональными программами поддержки.

Одним из ключевых направлений работы является формирование в регионе современной инфраструктуры для реализации проектов бизнеса.

Принят новый закон об инновационно-промышленных парках Тверской области. В нём закреплены преференции и льготы для резидентов. Одним из первых планируется создать промышленный технопарк «КСК», на площадке которого предполагается разместить не менее 19 резидентов, выпускающих компоненты для подвижного состава «Трансмашхолдинга». В 2020 – 2021 годах на создание инфраструктуры промышленного парка «КСК» планируется направить порядка 500 млн рублей. Планируется, что технопарк «КСК» станет частью промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения. Создание масштабного проекта обсуждалось 6 ноября на встрече Губернатора Игоря Рудени с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой и заместителем Министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым.

Проектом предполагается локализация в тверском регионе производств – от выпуска компонентов до современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Планируется, что якорным предприятием кластера станет ОАО «Тверской вагоностроительный завод». Сроки реализации проекта 2020-2024 годы. Предполагаемый объём инвестиций составит свыше 6,5 млрд рублей. Планируется создание более 17,7 тысяч рабочих мест. В настоящее время при Правительстве Тверской области создана рабочая группа, которая будет курировать реализацию проекта.

В состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт» входят 4 региональных проекта, реализующихся на территории Тверской области: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг Тверской области», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

За 10 месяцев 2019 года по приоритетным для региона направлениям машиностроения и химической промышленности объём экспорта продукции из Тверской области достиг 113 млн долларов США – это 155% от плана.

Приняты меры для роста объёмов экспорта сельскохозяйственной продукции. В регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере животноводства компаний «Коралл» и «Румелко Агро».

В состав национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» входят 3 региональных проекта: «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

Пресс-служба Правительства Тверской области