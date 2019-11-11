Игорь Руденя вошел в ТОП-10 медиарейтинга губернаторов за октябрь

Губернатор Игорь Руденя занял 3-е место среди губернаторов Центрального федерального округа в медиарейтинге за октябрь, а также вошел в ТОП-10 самых медийных глав регионов России. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Внимание СМИ к персоне Игоря Рудене в октябре связано со знаковыми инициативами и решениями тверского губернатора в социальной сфере и экономике.

В частности, с 1 октября 2019 года в Тверской области начала действовать новая мера поддержки семей с детьми, введенная по инициативе Игоря Рудени, – вручение подарочных наборов для новорожденных.

Также глава региона предложил расширить категории получателей единовременной денежной выплаты к юбилею Великой Победы. В 2020 году впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. Кроме того, поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны. Губернаторские выплаты в 2020 году получат более 107 тысяч жителей Верхневолжья. На эти цели в бюджете Тверской области планируется выделить свыше 200 млн рублей.

Еще одно октябрьское решение – по инициативе Игоря Рудени в Тверской области создается Министерство демографической и семейной политики. На заседании регионального правительства определены ключевые направления ведомства – укрепление института семьи, ценностей материнства, отцовства и детства, повышение статуса многодетной семьи.

В октябре региональные власти рассмотрели проект бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года. Эксперты отметили, что команде губернатора Игоря Рудени удалось сформировать бюджет регионального развития.

Безусловно, СМИ не могли обойти стороной сложные погодные условия в конце октября, которые привели к сбоям в энергоснабжении рядя территорий Тверской области. Сообщалось, что губернатор на вертолете МЧС осмотрел территории, где было нарушено энергоснабжение из-за сильного шквалистого ветра. Также Игорь Руденя проинспектировал ход работ по восстановлению энергоснабжения и провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области.

Важным блоком информационной повести региона в прошедшем месяце стали новости о новых законопроектах, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона. Документы разработаны по инициативе Игоря Рудени и касаются создания инновационно-промышленных парков и экотехнопарков в тверском регионе с набором налоговых и имущественных преференций для инвесторов, а также введения на территории Тверской области инвестиционного налогового вычета для предприятий, зарегистрированных в регионе.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.