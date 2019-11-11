Павел Иванкин: «Машиностроительный кластер создает возможность подняться всему тверскому региону»

Председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин считает, что планы по созданию в Тверской области промышленного кластера транспортного машиностроения являются примером лоббизма регионом своих экономических интересов. Об этом эксперт высказался в комментарии отраслевому порталу Vgudok.com.

«Тверская область для ТМХ в плане производства пассажирских вагонов является базовой. Были случаи, когда РЖД беспрецедентно сокращали закупку, и это серьёзно оказывало влияние на работу самого завода. Поэтому усиление компетенций региона и самого завода и его подразделений – вполне закономерная вещь и вполне себя оправдывает. Мы понимаем, что это в первую очередь история региона и понимаем, что ТВЗ сегодня является одним из монополистов на рынке. В России нет конкуренции на этом направлении», – считает Павел Иванкин.

По его словам, социально-экономический эффект реализации проекта важен и для региона, и для предприятия.

«Для региона это позволяет обеспечить понимание по налогам по средней заработной плате. Потому что если на ТВЗ будет расти заработная плата, то и по региону она поднимется. Это создание рабочих мест и обеспечение занятости населения. Кластер создает возможность подняться всему региону. Это и сопутствующие товары, и промышленность. Всё будет развиваться. Здесь такой симбиоз между регионом и крупнейшим холдингом, мне кажется, позволит региону более уверенно чувствовать себя как в социальном, так и в финансовом плане», – отметил эксперт.

Павел Иванкин назвал переговоры о создании кластера «лоббизмом со стороны субъекта федерации, который хочет принимать налоговое планирование и занятость населения, повышать средний уровень заработной платы по региону».

С другой стороны, партнерство с региональной властью выгодно и самому заводу, уверен эксперт.

«В этой части такое партнёрство взаимовыгодно. Это может создать для ТМХ какие-то толчки для того, чтобы повысить свои лоббистские усилия на федеральном уровне. В «Трансмашхолдинг» сегодня входят уникальные заводы, которые, в том числе, производят штучную продукцию. Они уже сегодня являются уникальным холдингом, который закрывает основную потребность в транспортном машиностроении со стороны государства и всей экономики», – сказал Павел Иванкин.

Напомним, 6 ноября на площадке Тверского вагоностроительного завода состоялась рабочая встреча губернатора Игоря Рудени с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой и заместителем Министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым. Обсуждались ключевые мероприятия по созданию в Тверской области промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения.

«Создавая и реализуя такие проекты с помощью Минпромторга, Трансмашхолдинга, мы выполняем поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина относительно развития нашей региональной экономики, развития производств, импортозамещения. Мы благодарны президенту страны, Правительству РФ за поддержку Тверского вагоностроительного завода. Реализация нового проекта – это исторический этап развития предприятия», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Проектом предполагается локализация в тверском регионе производств – от выпуска компонентов до современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Планируется, что якорным предприятием кластера станет ОАО «Тверской вагоностроительный завод». Сроки реализации проекта 2020-2024 годы. Предполагаемый объём инвестиций составит свыше 6,5 млрд рублей. Планируется создание более 17,7 тысяч рабочих мест.

В рамках встречи обсуждался также перспективы создания Центра компетенций в области общественного транспорта на базе Тверского машиностроительного кластера и вопросы обеспечения транспортной доступности кластера и комплексного благоустройства территории, где будут сосредоточены основные резиденты.