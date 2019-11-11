Восстановлено движение на участке автодороги Шарицы – Раменье, подтопленном из-за проливных дождей

В Весьегонском муниципальном округе восстановлено движение на участке автодороги Шарицы-Раменье, который был подтоплен во время проливных дождей 4-6 ноября.

Устранение последствий ливней на дорогах Тверской области находится на личном контроле Губернатора Игоря Рудени. 7 ноября глава региона осмотрел аварийный участок дороги «М-10-Гирино» под Вышним Волочком, а также провел выездное совещание. Игорь Руденя поставил задачу в недельный срок восстановить все поврежденные трассы, обеспечить на время проведения работ транспортное сообщение населённых пунктов и бесперебойное функционирование экстренных служб, проезд школьных автобусов, снабжение местных жителей продуктами питания.

В настоящее время продолжаются работы на участке дороги «М-10-Гирино». Ведется устройство песчаного основания для установки спиралевидной гофрированной трубы. Также дорожники сделали временное русло для протока воды, разобрали 3 плотины бобров выше по течению. На объекте ограничено движение транспортных средств, установлены предупреждающие дорожные знаки и бетонные блоки, организовано круглосуточное дежурство обслуживающей дорожно-эксплуатационной организации.

Альтернативный проезд общей протяженностью 34 км пролегает по автодорогам Новое Котчище - п. Садовый, Пашино - Серебряники - Алексеевское, городской черте г. Вышний Волочек.

Кроме того, в настоящее время решается вопрос ремонта моста через реку Кесьма на автодороге Петровское – Пронино, поврежденного из-за повышения уровня воды в водоеме после проливных дождей. Объезд протяженностью 14,7 км обеспечен по автодороге Большое Фоминское - Романцево – Пронино.

На контроле оперативного штаба, созданного в Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени, находится также гидрологическая обстановка в Вышневолоцком городском округе, Фировском и Максатихинском районах.

4-6 ноября на Тверскую область обрушился сильный циклон с проливными дождями. Обильные осадки привели к повышению уровня воды в ряде водоемов региона, а также к подтоплению либо повреждению участков автомобильных дорог в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах региона.

По поручению Губернатор Игоря Рудени создан оперативный штаб, в который вошли представители Министерств транспорта и здравоохранения Тверской области, Главного управления МЧС России по Тверской области, регионального Дорожного фонда, муниципалитетов, где произошло повреждение дорог, и других ведомств, задействованных в восстановительных работах.

Диспетчерской службой Дорожного фонда ведется круглосуточный мониторинг ситуации на региональных и межмуниципальных автодорогах. ГКУ «Дирекция ТДФ» обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и выбирать альтернативный путь объезда. О возможных затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения необходимо сообщать по телефонам диспетчерской службы Дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

Пресс-служба Правительства Тверской области