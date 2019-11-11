Студентов Тверской области будут готовить ведущие IT- компании

В Тверской области в рамках модернизации системы профобразования между региональным Министерством экономического развития, Тверским колледжем им. А.Н. Коняева и научно-производственным объединением «РусБИТех» заключено соглашение о взаимодействии при подготовке специалистов сферы информационных технологий.

В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил необходимость обновления всех уровней профессионального образования, включая подготовку кадров для формирующихся отраслей.

«Национальный проект «Образование» предусматривает комплекс мер по повышению конкурентоспособности профессионального образования через внедрение практико-ориентированных программ, создание производственно-образовательных объединений, или кластеров. В Тверской области должна быть создана единая система профориентации, обучения, прохождения практики, обеспечения рабочими местами и закрепления кадров», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Компания «РусБИТех» занимается разработкой, производством и внедрением информационных и автоматизированных систем, средств защиты информации, комплексных тренажерных систем нового поколения.

В рамках подписанного соглашения научно-производственное объединение будет принимать участие в образовательном процессе: предоставлять площадки для практических занятий и прохождения производственной практики студентов, проведения семинаров, круглых столов, научно-практических конференций, стажировок преподавательского состава. Кроме того, представители бизнеса будут участвовать в формировании контрольных цифр приёма в соответствии с потребностью в тех или иных специалистах, следить за качеством обучения.

Цифры приёма по IT-специальностям в тверские колледжи на 2019-2020 согласованы с участием представителей ведущих IT-компаний Тверской области: технологического центра «Аксенчер», АО «Научно-исследовательский институт информационных технологий», ОАО НПО «РусБИТех». Принято решение увеличить набор на бюджетные места специалистов сферы информационных технологий более чем на 50 человек.

В Тверской области создается 10 производственно-образовательных кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства.

Они станут площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволит готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

У Тверской области большой потенциал для развития IT-индустрии. 27 сентября 2019 года в Твери состоялся форум Digital Days, который объединил более 800 представителей сферы из разных регионов России.

На форуме Губернатор Игорь Руденя озвучил инициативы по разработке и реализации региональной госпрограммы в IT-сфере и созданию самостоятельного органа исполнительной власти Тверской области по цифровому развитию и информационным технологиям. Это позволит сформировать единую систему эффективной реализации на территории тверского региона национального проекта «Цифровая экономика» и федеральных программ в этой сфере.

Важнейшей задачей является формирование региональной системы профессионального образования, отвечающей требованиям рынка информационных технологий в будущем. В Твери планируется создание IT-колледжа для подготовки молодых специалистов в соответствии с потребностями конкретных компаний. Предприятия будут участвовать в определении цифр набора абитуриентов, в разработке учебных программ, и проводить стажировку студентов.

Пресс-служба Правительства Тверской области