В Твери при государственной поддержке открыто новое высокотехнологичное производство

В Твери российско-итальянской компанией «Диэлектрические кабельные системы» (ДСК) запущено новое производство металлорукавов в ПВХ-оболочке для прокладки электрического кабеля на объектах индустриальных и топливно-энергетических комплексов.

«Открытие нового производства – большой вклад в российскую и региональную экономику. Сегодня на тверской земле реализуются задачи, которые поставил Президент России Владимир Путин, по увеличению экспорта несырьевой продукции», – отметил Губернатор Игорь Руденя в сентябре этого года на запуске современного цеха горячего цинкования АО «ДКС».

Общая стоимость проекта составила 45,2 млн рублей. Компании была оказана государственная поддержка. В 2019 году региональный и федеральный Фонды развития промышленности одобрили совместный заем на 20 млн рублей для реализации нового инвестиционного проекта АО «ДКС» в Тверской области.

Проект ДКС стал первым открытым производством в тверском регионе, запущенным с привлечением совместного займа федерального и регионального фондов развития промышленности.

«Привлеченный заем помог закупить высокотехнологичное оборудование и оснастить собственный цех для производства металлорукава в ПВХ-оплетке на территории РФ. Это позволяет увеличить объемы поставок и значительно сократить сроки», – отметил генеральный директор АО «ДКС» Дмитрий Колпашников.

Новое современное оборудование, закупленное на средства льготного займа, обеспечивает высокую производительность при экономном расходе электроэнергии и экологическую безопасность производства.

Основными потребителями металлорукавов станут крупные российские компании нефтегазовой отрасли, в том числе «Газпром», «Лукойл» и другие. Кроме того, около 10% продукции пойдет на экспорт – в Италию, Польшу и страны Ближнего Востока.

Это уже второе новое производств, запущенное на АО «ДКС» осенью 2019 года. 19 сентября 2019 года при участии Губернатора Игоря Рудени был открыт современный цех горячего цинкования. Объем инвестиций в этот проект составил более 770 млн рублей.

В настоящее время на производствах «ДКС» в Твери трудятся 2000 человек. Реализуются новые инвестпроекты по строительству презентационно-выставочного комплекса и складского помещения, производств полиамидных держателей и другие. В прошлом году от предприятий «ДКС» в Твери в консолидированный бюджет региона поступило 747 млн рублей.

АО «ДКС», основанное в 1998 году, является ведущим производителем кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе. Предприятие располагает несколькими фабриками в РФ, Италии, Венгрии, Румынии, Украине, Бразилии и Китае.

Продукция «ДКС» использовалась при реализации крупных отечественных и зарубежных проектов: космодром «Восточный», нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», Московский Кремль, трасса М-11, аэропорт «Шереметьево», спортивные объекты на Красной Поляне, Национальный театр в Милане, швейцарское метро и многие другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области