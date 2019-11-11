Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» в связи с переговорами по созданию машиностроительного кластера в Тверской области

Губернатор Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели с темой создания промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения в Тверской области. Об этом сообщается на сайте Фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 6 ноября на площадке Тверского вагоностроительного завода состоялась рабочая встреча губернатора Игоря Рудени с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой и заместителем Министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым. Обсуждались ключевые мероприятия по созданию в Тверской области промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения.

«Создавая и реализуя такие проекты с помощью Минпромторга, Трансмашхолдинга, мы выполняем поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина относительно развития нашей региональной экономики, развития производств, импортозамещения. Мы благодарны президенту страны, Правительству РФ за поддержку Тверского вагоностроительного завода. Реализация нового проекта – это исторический этап развития предприятия», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Проектом предполагается локализация в тверском регионе производств – от выпуска компонентов до современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Планируется, что якорным предприятием кластера станет ОАО «Тверской вагоностроительный завод». Сроки реализации проекта 2020-2024 годы. Предполагаемый объём инвестиций составит свыше 6,5 млрд рублей. Планируется создание более 17,7 тысяч рабочих мест.

В рамках встречи обсуждался также перспективы создания Центра компетенций в области общественного транспорта на базе Тверского машиностроительного кластера и вопросы обеспечения транспортной доступности кластера и комплексного благоустройства территории, где будут сосредоточены основные резиденты. Для привлечения кадров на предприятия кластера планируется развитие жилищной и социальной инфраструктуры, создание культурно-делового центра. В настоящее время при Правительстве Тверской области создана рабочая группа, которая будет курировать реализацию проекта.

На прошедшем в Твери заседании комитета по транспортному машиностроению Союза машиностроителей России губернатор Игорь Руденя заявил о планах региональной власти по формированию единого научно-технологичного пространства для развития высоких технологий в отрасли.

«Для решения всех поставленных задач в Тверской области сформирована система мер поддержки промышленности, которая включает налоговые льготы, займы по сниженным ставкам и обеспечение необходимой инфраструктурой», – отметил Игорь Руденя.

В Верхневолжье транспортное машиностроение – основа всего машиностроительного комплекса. Всего на территории тверского региона насчитывается 15 предприятий транспортного машиностроения. По итогам 2018 года индекс промышленного производства по отрасли составил более 155%. За 9 месяцев 2019 года объём отгруженных товаров достиг 60,3 млрд рублей.