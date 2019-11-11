В Тверской области начали проводить высокотехнологичные операции по шунтированию барабанной перепонки у детей

В Твери на базе детской городской больницы №1 прошли первые операции по шунтированию барабанной перепонки (тимпаностомия). На сегодняшний день проведено 2 операции, которые выполняет врач-оториноларинголог Сергей Косарев. Ранее для проведения тимпаностомии пациентов отправляли в Москву.

Создание в тверском регионе современной инфраструктуры для оказания квалифицированной медицинской помощи – ключевое направление национального проекта «Здравоохранение».

«За счёт активного участия в национальном проекте «Здравоохранение», системной модернизации инфраструктуры наших учреждений планируем в ближайшие годы обеспечить на территории Тверской области оказание жителям максимально полного спектра качественных медицинских услуг. Самое главное и востребованное направление – высокотехнологичная помощь», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Операции по шунтированию барабанной перепонки выполняются в оториноларингологическом отделении детской городской больницы №1. Запись на операцию осуществляется по телефону (4822) 34-25-73. При госпитализации необходимо заключение врача-оториноларинголога о необходимости в данной операции.

Шунтирование барабанной перепонки – отоларингологическая операция, в ходе которой в отверстие ушной перепонки на несколько месяцев вставляется тонкая цилиндрическая трубка (шунт). Шунтирование ушной мембраны дает хорошие результаты: риск развития воспаления существенно снижается, слух и речевая функция восстанавливаются.

Сегодня в Тверской области развитию детского здравоохранения уделяется особое внимание. Для детских учреждений в 2019 году организована закупка 6 рентген-аппаратов (Бежецкая, Вышневолоцкая, Конаковская, Ржевская, Торопецкая ЦРБ, детская больница №2 Твери), 4 эндоскопических аппаратов (Конаковская, Осташковская, Ржевская, Торопецкая ЦРБ), а также системы эндоскопической визуализации для детской областной клинической больницы.

Ключевой проект по совершенствованию системы медицинской помощи детям - строительство нового комплекса детской областной больницы.

Решение о строительстве было принято Губернатором Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения.

В создании проекта ДОКБ принимали участие лучшие проектировщики России, проведены консультации с образцовыми московскими детскими больницами. Конфигурация будущего учреждения обсуждалась совместно с врачами детской областной больницы для обеспечения удобной логистики внутри здания.

Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи», вертолётной площадки.