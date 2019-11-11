К 9 мая в Калининском районе вблизи воинских захоронений установят скамейки в форме пятиконечной звезды





В Тверской области реализуется гражданско-патриотический, образовательный проект «Скамья Памяти», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект - победитель второго конкурса Фонда Президентских грантов 2019 года. Его цель – создание условий для развития социальной активности и волонтёрских качеств у школьников, увековечивание подвига советского солдата.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, очень важно поддерживать социально значимые проекты граждан, особенно – патриотической направленности.

«В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы как наследники великой державы делаем особый акцент на реализацию проектов по сохранению памяти о героическом подвиге нашего народа, патриотическому воспитанию», - считает Игорь Руденя.

Организатор проекта - Местная общественная организация Калининского района по содействию развитию Заволжской средней общеобразовательной школе имени П.П. Смирнова «Попечительский совет».

В рамках проекта будут благоустроены территории воинских захоронений Калининского района. Ученики Заволжской СОШ примут участие в изготовлении 25 скамеек в форме пятиконечной звезды, которые к 9 мая 2020 года установят вблизи 12 воинских захоронений муниципального образования. Также в рамках проекта планируется обустройство клумб у мемориальных памятников.

На территории Калининского района находится 53 воинских захоронения. Ежегодно 9 мая сюда приходят родные и близкие погибших, ученики и учителя школ района, воспитанники детских садов, местные жители, чтоб почтить память павших в годы Великой Отечественной войны.

Подробная информация о проекте размещена на странице https://vk.com/public169997064.



Пресс-служба Правительства Тверской области