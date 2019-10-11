Гидрологическая обстановка в Тверской области находится на контроле оперативного штаба

В Тверской области 8 и 9 ноября 2019 года наблюдалось повышение уровня воды в реке Тверце в районе деревень Елизаветино и Тверстянка Вышневолоцкого городского округа. Подтопления объектов инфраструктуры и жилых участков не зафиксировано. Мостовые сооружения и объекты транспортной инфраструктуры функционируют в штатном режиме.

На место были направлены силы и средства Главного управления МЧС России по Тверской области. В настоящее время уровень воды стабилизируется, ситуация находится на контроле оперативного штаба, созданного в Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени для устранения последствий обильных осадков, выпавших в регионе 4-6 ноября.

Под контролем оперативного штаба находится также гидрологическая обстановка в Фировском и Максатихинском районах. По состоянию на 18.00 9 ноября уровень воды в реке Молога составляет 387 см при критическом уровне 420 см.

В регионе продолжаются восстановительные работы на дорогах, поврежденных в результате проливных дождей. Уровень воды на подтопленных участках автомобильных дорог Петровское - Пронино, Сандово - Любегощи - «Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна», Шарицы - Раменье в Весьегонском муниципальном округе постепенно спадает. В ближайшее время здесь планируется завершение восстановительных работ, после чего проезд будет полностью обеспечен. Схемы объездов в настоящий момент можно посмотреть по ссылке http://dtdf.net/assets/files/Схемы%20объездов.pdf.

4-6 ноября на Тверскую область обрушился сильный циклон с проливными дождями. Обильные осадки привели к подтоплению либо повреждению участков автомобильных дорог в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах региона.

По поручению Губернатор Игоря Рудени создан оперативный штаб, в который вошли представители Министерств транспорта и здравоохранения Тверской области, Главного управления МЧС России по Тверской области, регионального Дорожного фонда, муниципалитетов, где произошло повреждение дорог, и других ведомств, задействованных в восстановительных работах.

Диспетчерской службой Дорожного фонда ведется круглосуточный мониторинг ситуации на региональных и межмуниципальных автодорогах. ГКУ «Дирекция ТДФ» обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и выбирать альтернативный путь объезда. О возможных затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения необходимо сообщать по телефонам диспетчерской службы Дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

Пресс-служба Правительства Тверской области