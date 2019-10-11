Игорь Руденя поздравил главного режиссёра Тверского областного академического театра драмы Веру Ефремову с юбилеем

10 ноября 90-летие отмечает Вера Андреевна Ефремова, главный режиссёр Тверского областного академического театра драмы, почётный гражданин Тверской области. С юбилеем деятеля культуры поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Избрав делом жизни служение театру, Вы обогатили культурное наследие Тверской области и всей России, создали работы, которые навсегда запомнились Вашим коллегам и ценителям искусства. Своим творчеством Вы способствуете сохранению традиционных ценностей нашего народа, воспитанию молодежи в любви и уважении к Родине. Благодарю Вас за многолетний труд на благо Верхневолжья, желаю здоровья и счастья на долгие годы!» — говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В театре сегодня в честь юбилея главного режиссёра сыграют спектакль «Отцы и дети» по роману И.С. Тургенева. Режиссёр постановки Александр Павлишин – ученик Веры Андреевны.

Начало спектакля в 17.00.

Вера Ефремова возглавляет Тверской академический театр драмы с 1974 года. За это время она поставила более полусотни спектаклей по произведениям русской и зарубежной классики. Знаковый, любимый спектакль главного режиссёра «Вишнёвый сад» «жил» на сцене 40 лет.

Вера Ефремова – народная артистка России, лауреат государственной премии России, обладатель многочисленных наград и отличительных знаков в сфере культуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области