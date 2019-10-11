Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Тверской области с профессиональным праздником

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Правоохранителей Тверской области и ветеранов службы с профессиональным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Каждый день вы оберегаете мирную жизнь и покой граждан, обеспечиваете охрану общественного порядка, противостоите преступности. Благодарю ветеранов и сотрудников органов внутренних дел Тверской области за честную службу на благо нашего региона и всей России, за сохранение опыта и традиций многих поколений солдат правопорядка, за верность долгу, профессионализм и ответственность», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

8 ноября в Твери прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

Поздравляя участников праздничного мероприятия, Игорь Руденя отметил, что сегодня эффективная деятельность органов внутренних дел является важным условием достижения целей национальных проектов на территории Тверской области.

Задача национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2024 году в 3,5 раза. Принятые региональным Правительством совместно с УМВД РФ по Тверской меры - ремонт дорог, развитие системы автоматической фото - и видеофиксации, пропаганда безопасного поведения на дорогах - позволили снизить количество погибших в ДТП за 9 месяцев 2019 года на 12,8%.

Между Правительством области и Управлением МВД налажено сотрудничество в решении стратегических задач по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, нелегальной миграцией, по улучшению делового климата.

В настоящее время снизилось на 34,1% количество преступлений в экономической сфере, увеличилось число пресечённых нарушений миграционного законодательства, сократилось количество преступлений на почве семейно-бытовых отношений, снизился уровень подростковой преступности.

За добросовестную службу, особый вклад в обеспечение правопорядка на территории Верхневолжья Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 13 сотрудникам органов внутренних дел Верхневолжья.

Также 8 ноября Игорь Руденя принял участие в митинге, посвященном Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области