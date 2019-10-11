Жителей Тверской области приглашают принять участие в благотворительной акции «Щедрый вторник»

Жители Тверской области, социально ответственные организации могут принять участие в акции «Щедрый вторник». Она приурочена к Всемирному дню благотворительности, который состоится 3 декабря 2019 года.

«Щедрый вторник» на протяжении нескольких лет является открытой платформой для сотрудничества НКО, бизнеса, СМИ, учреждений культуры, спорта и других организаций. Мероприятия в рамках «Щедрого вторника» будут проходить с 19 ноября по 4 декабря 2019 года. Инициатива направлена на развитие культуры благотворительности, поддержку добровольчества.

«Тверская область является одним из лидеров добровольческого движения России. Благодаря волонтерам в нашей стране приумножаются традиции бескорыстной помощи ближним, реализуются сотни востребованных социальных, патриотических, культурных и образовательных проектов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

При поддержке Министерства экономического развития РФ начиная с 2016 года годы к акции «Щедрый вторник» присоединилось более 2700 организаций из всех регионов страны, которые провели свыше 5000 мероприятий. Благодаря усилиям участников, в средствах массовой информации появилось более 7000 публикаций о «Щедром вторнике».

Принять участие в инициативе могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций. Социально ответственным компаниям «Щедрый вторник» позволяет проинформировать общество о своей социальной деятельности, активизировать добровольчество среди сотрудников. НКО используют этот день для привлечения внимания к своей работе, и вовлечения в свои ряды новых волонтёров.

В 2018 году в акции приняла участие Тверская академическая областная филармония. В рамках марафона все желающие могли приобрести билеты на музыкальную сказку «Волшебная лампа Аладдина», вырученные от продажи билетов средства были переданы для детей с кохлеарными имплантами.

Пресс-служба Правительства Тверской области