Столица Верхневолжья вошла в число популярных на новогодние праздники городов

Тверь вошла в ТОП-10 популярных городов для встречи Нового года и проведения новогодних каникул. Рейтинг представил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Список городов составлен на основании данных оплаченных заявок жилья для отдыха туристами на период с 25 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

Также в первую десятку популярных новогодних городов вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск, Суздаль, Ярославль, Великий Устюг, Екатеринбург и Калининград.

Верхневолжье в последние годы пользуется большой популярностью у туристов. Так, за весенне-летний сезон 2019 года турпоток в Тверскую область увеличился на 8,8 %. За этот период 2018 года регион посетили 877 тысяч человек, зарегистрированных в коллективных средствах размещения, в текущем году - 954 тысячи человек. До 2023-го планируется практически вдвое увеличить туристический поток в Верхневолжье – до 2,6 млн человек в год.

По мнению Игоря Рудени, туризм - одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства, экономики в целом.

В регионе принята государственная программа «Развитие туристской индустрии в Тверской на 2018 - 2023 годы», задачами которой являются рост туристического потока, повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья и туристской инфраструктуры.

Ключевое направление профильной госпрограммы - создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море». Предполагается, что реализация проекта позволит к 2025 году увеличить турпоток в Тверскую область более чем на 45%, а также обеспечить ежегодно более 430 млн рублей налоговых поступлений в региональный бюджет.

«Волжское море» - это один из крупнейших инвестиционных проектов Верхневолжья. Губернатор Игорь Руденя представил его Президенту России Владимиру Путину на встрече в декабре 2018 года.

Общий объём бюджетных инвестиций по проекту составит более 1,8 млрд рублей, объём внебюджетных ассигнований – более 6 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области