В Тверской области стартовал приём заявок для участия в медиафестивале «Моряна-2020»

В Тверской области стартовал приём творческих работ и заявок на участие в медиафестивале для детей, юношества и семьи «Моряна-2020», который стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года.

В медиафоруме могут принять участие учащиеся учреждений основного и дополнительного образования, детско-юношеские кино-фото-видео-студии и творческие коллективы России.

«Медиафестиваль «Моряна» помогает молодежи изучать культурно-историческое и патриотическое наследие нашей страны. Нет сомнений в том, что обмен знаниями и мнениями откроет новые духовные и творческие горизонты перед каждым участником фестиваля», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В следующем году фестиваль будет проводиться в двух возрастных категориях: 11-14 лет и 15-18 лет. На медиафестиваль могут быть представлены творческие работы по номинациям: игровой, документальный, анимационный видеофильмы, медиа-проекты морской, патриотической, духовно-нравственной направленности, фотографии, работы, выполненные в технике «Живопись» и «Графика», проекты по созданию макетов и моделей судов и кораблей.

Прием работ проходит дистанционно в группе фестиваля https://vk.com/club187421362.

В 2019 году фестиваль был посвящен 285-летию начала Великой Северной экспедиции под руководством Витуса Беринга. Мероприятие прошло в апреле на площадке Тверской епархиальной православной средней общеобразовательной школы во имя святителя Тихона Задонского, имеющей большой опыт духовного развития и нравственного воспитания молодежи.

Всего на конкурс в этом году поступили творческие работы более чем от 1500 юных участников из Твери и области, других регионов страны. А также из Казахстана и Англии.

Гран-при фестиваля был присужден лучшему коллективу, представившему максимальное количество призовых творческих работ в разных номинациях. Это творческая группа 3 роты 4 взвода Тверского суворовского военного училища.

Пресс-служба Правительства Тверской области