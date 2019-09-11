В рамках национального проекта «Демография» в Тверской области будет организовано повышение квалификации для женщин в отпуске по уходу за детьми

В 2020 году в Тверской области стартует федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», который входит в состав национального проекта «Демография».

Пройти переобучение и повысить квалификацию бесплатно смогут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также безработные женщины, имеющие детей дошкольного возраста, обратившиеся в органы службы занятости. Планируется, что в 2020 году профессиональный уровень повысят более 300 жительниц Верхневолжья.

Основная задача проекта – помочь мамам освежить навыки в профессии перед выходом на работу.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, поддержка материнства, помощь семьям с детьми – одно из ключевых направлений работы регионального Правительства по улучшению демографической ситуации в регионе.

В сентябре текущего года Игорем Руденей принято решение о введении в регионе четырёх новых мер социальной помощи семьям с детьми.

С 2020 года многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства. Также многодетные родители будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину мощностью до 250 лошадиных сил.

Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Также расширены действующие меры поддержки и учреждены новые награды для семей: почётный знак «Гордость отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. Также в этом году стартовала программа ежемесячных выплат беременным женщинам на обеспечение полноценного питания. С 1 октября текущего года каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, организуется в Тверской области с 2012 года. В 2019 году к занятиям приступили уже более 290 женщин.

Обучение осуществляется более чем по 40 образовательным программам. К наиболее востребованным относятся: бухгалтер, менеджер, парикмахер, мастер по маникюру, а также программы, направленные на освоение современных информационных технологий на базе 1С.

Пресс-служба Правительства Тверской области