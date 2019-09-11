Тверская область вошла в Топ-25 регионов России для санаторно-курортного отдыха. Рейтинг регионов, популярных для санаторно-курортного отдыха осенью 2019 года, представил туристический портал ТурСтат совместно с сервисом бронирования путевок Санатории-России.рф. В него также вошли Башкирия, Татарстан, Московская, Ленинградская, Тюменская, Самарская, Нижегородская области, Алтайский край, область, Удмуртия, Карелия, Марий Эл и ряд других регионов страны.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней путевок в санатории для отдыха и лечения с 1 по 30 ноября 2019 года.

Особое внимание в Тверской области уделяется организации санаторно-курортного лечения детей. Летом 2019 году в 12 санаториях региона поправили здоровье более 4,1 тысячи школьников Верхневолжья.

«Будем стремиться к максимальному охвату наших детей оздоровлением и отдыхом. Наша основная задача – это демография, а демография – это здоровое, образованное, активное подрастающее поколение», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Санаторное лечение детям в Тверской области оказывают шесть подведомственных региональному Министерству здравоохранения учреждений: «Радуга», «Прометей», «Детский психоневрологический санаторий «Новинки», «Вышневолоцкий санаторий для детей с ДЦП и патологией опорно-двигательного аппарата», «Противотуберкулезный санаторий №2» и «Митинский противотуберкулезный санаторий», а также областные санатории «Валентиновка», «Игуменка», «Компьютерия», «Исток», «Митино» и пансионат «Верхневолжский».

Пресс-служба Правительства Тверской области