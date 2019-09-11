Социально ориентированные некоммерческие организации Тверской области могут принять участие в конкурсе «Реклама Будущего»

Социально ориентированные некоммерческие организации Тверской области приглашают к участию в конкурсе социальной рекламы «Реклама Будущего», который проводится при поддержке Минэкономразвития России с 1 ноября 2019 года по 1 мая 2020 года.

В Тверской области уделяется особое внимание поддержке некоммерческих организаций, реализующих проекты патриотической и социальной направленности.

«Если НКО занимаются работой на благо жителей области, мы это приветствуем и готовы всячески расширять сотрудничество», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Среди номинаций конкурса: «Принт», «Социальное воздействие», «Инновации и новые медиа», «Медиа-эффективность» и другие.

Также в конкурсе учреждена новая номинация – «Лучшие кейсы региональной информационной поддержки и популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций». По итогам этой номинации будет сформирован сборник лучших практик поддержки.

Подробная информация о конкурсе, условиях участия размещена на сайте https://adfuture.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области