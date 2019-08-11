Игорь Руденя: улучшение качества жизни через реализацию национальных проектов должно объединить все конструктивные силы Верхневолжья





8 ноября Губернатор Игорь Руденя принял участие в конференции Тверского регионального отделения партии «Единая Россия». Мероприятие объединило 207 делегатов из всех районов Верхневолжья. На обсуждение были вынесены вопросы избрания новых членов Регионального политического совета и делегатов на XIX съезд партии, который состоится 23 ноября 2019 года в Москве.

Игорь Руденя подчеркнул важность постоянной ротации и обновления партии. Глава региона обратил особое внимание - всё, что сегодня делается «Единой Россией», должно отвечать запросам общества.

Губернатор обозначил значимые направления совместной работы партии с региональным Правительством. В их числе - реализация и контроль за ходом исполнения национальных проектов на территории Тверской области. По мнению Игоря Рудени, на это должна быть направлена работа региональной, местных и первичных организаций партии. Улучшение качества жизни через реализацию национальных проектов должно объединить конструктивные силы Верхневолжья: политические партии, органы власти и местного самоуправления, общественность, жителей Тверской области.

«От успеха всех и каждого в отдельности зависит развитие нашего региона, социальной сферы, дорожной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и так по каждому направлению. Для нас и для всех членов партии важно завершить начатые проекты, успешно реализовать их», - отметил Губернатор.

Игорь Руденя поблагодарил членов и сторонников партии за эффективную работу во время избирательной кампании 2019 года. На выборах депутатов различного уровня в текущем году в Тверской области представители «Единой России» получили 68 % мандатов. В следующем году в Верхневолжье предстоит избрать 254 депутатов муниципального уровня.



Пресс-служба Правительства Тверской области