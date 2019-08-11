10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

История органов правопорядка нашей Родины написана мужественными, волевыми людьми, для которых служение Закону, Отечеству и своему народу стали не просто призванием, а судьбой.

Каждый день вы оберегаете мирную жизнь и покой граждан, обеспечиваете охрану общественного порядка, противостоите преступности.

Благодарю ветеранов и сотрудников органов внутренних дел Тверской области за честную службу на благо нашего региона и всей России, за сохранение опыта и традиций многих поколений солдат правопорядка, за верность долгу, профессионализм и ответственность.

Желаю вам новых успехов на службе России! Счастья, мира и благополучия вам и вашим родным!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

Уважаемые сотрудники

и ветераны органов внутренних дел Конаковского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! В этот день мы чествуем мужественных и сильных духом людей, которые охраняют закон и порядок, защищают сограждан от преступных посягательств.

Ваша профессия на протяжении всей истории существования Российского государства остаётся одной из самых значимых, важных и востребованных. Сохраняя добрые традиции и лучший опыт предшественников, имея на вооружении современные технологии и техническое оснащение, вы успешно и в плановом порядке справляетесь с вызовами XXI века, решаете самые сложные задачи. Круглосуточно и в любую погоду вы несёте свою нелёгкую службу и ведёте большую профилактическую работу среди населения.

Особая благодарность – ветеранам органов внутренних дел, ставшим моральным ориентиром и примером для молодых сотрудников. Ваш бесценный опыт и профессионализм позволил подготовить новое поколение полицейских Конаковского района. Именно вы заложили в него самые главные черты стража правопорядка – преданность своему делу, справедливость, честь, самоотверженность, верность присяге и служебному долгу.

От всей души желаю всем сотрудникам полиции успехов на профессиональном поприще! Сибирского здоровья, удачи, благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин,

глава Конаковского района О.В.Лобановский.



Уважаемые сотрудники ОМВД России по Конаковскому району, поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел!

Первая российская служба полиции была создана в 1715 году указом Петра Великого. В то время главной задачей стражей было охранение порядка в народе и борьба с разного рода нарушителями. Почетные офицеры и солдаты были не только жителями русских земель, но и приглашенными гостями из европейских стран. Их глубокий опыт и умение строить отлаженный механизм борьбы с преступностью стал надежной основой для создания настоящей рабочей милиции 20 века и квалифицированных правоохранительных органов 21 века.

День сотрудника органов внутренних дел - праздник бесстрашия, чести, отваги. Это настоящее торжество всех тех, кто спешит на помощь по первому зову, прячет за своей спиной мирных граждан от преступных посягательств, рискует собственной жизнью ради спасения взрослых, детей и стариков.

Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования. Для всех гражданин, человек в полицейской форме, олицетворяет собой власть, закон, справедливость. Именно от них зависят порядок на улицах городов, спокойствие россиян, их уверенность в собственной безопасности. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное - грамотной и профессиональной работой.

Ваша служба - образец мужества и выдержки. От вашего профессионализма, служения закону зависит состояние всего общества. Это гарантия порядка, спокойствия и защищённости жителей нашего района. Благодарю вас за преданность своему служебному долгу и за нелегкий самоотверженный труд.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, доброго сердца, понимания людей, которые обращаются к вам в трудных ситуациях. Счастья, удачи, любви и домашнего тепла!

К. РЯБОВ, начальник ОМВД России по Конаковскому району.