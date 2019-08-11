Мы вместе!

2 ноября, в канун Дня народного единства, в ДК «Современник» состоялся ежегодный районный фестиваль национальных культур «Единение». Праздник для гостей фестиваля начался уже в фойе ДК «Современник», где была организована выставка народного творчества, такого, как вышивка, бисероплетение, куклы и т.д. Со сцены конаковцев с наступающим Днем народного единства поздравили глава района Олег Лобановский, его помощник Видади Тахмезов, глава местного отделения «Союза армян России» по Конаковскому району Саркис Нахапетян, руководитель таджикской диаспоры Нурмахмад Охунов и руководитель азербайджанской диаспоры Орудж Рустамов.

- Россия всегда была многонациональным государством, - отметил глава района. – И народы всегда присоединялись к ней, чтобы найти защиту и жить совместно в дружбе и взаимопомощи. Эти посылы и тенденции правительства в нашем многонациональном государстве присущи и нашему району. У нас работает координационный совет по делам национальностей, и наши народы живут дружно, как единая семья.

Особую важность проведения подобных фестивалей и праздника Дня народного единства в нашем районе отметили и руководители диаспор.

Фестиваль национальных культур «Единение» проходит в Конаковском районе шестой год подряд при поддержке администрации Конаковского района. Задачами фестиваля являются: укрепление межнациональных связей, воспитание толерантности, профилактика экстремизма и национальной розни, популяризация самодеятельного творчества и произведений народов и национальностей, проживающих на территории района.

Более пятидесяти участников фестиваля ярко и красочно показали культуру разных народов, проживающих на территории России, представив костюмы, национальные танцы и песни.

Концертную программу фестиваля открыл вокальный ансамбль «Русская душа» ДК «Современник» под руководством Елены Дудиновой. Совсем недавно этот коллектив завоевал гран-при ХI открытого районного конкурса вокально-инструментальных ансамблей, вокальных ансамблей, дуэтов и эстрадных исполнителей песен «Дарите музыку друг другу!».

В этот день на сцене звучали русские, украинские, грузинские, армянские песни, стихи об Армении, танцевали цыганские, еврейские, болгарские танцы. Яркие, самобытные творческие номера понравились зрителям, они аплодировали, кричали «браво» артистам за подаренную радость искусства.

Фестиваль ещё раз показал, как красива и разнообразна культура нашего многонационального государства.

Людмила Кикало.