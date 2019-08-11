Анонс выходного дня... и не только

8 ноября (пятница)

- Ильинские чтения «Великая Победа: наследие и наследники» в рамках Фаддеевских образовательных чтений. (ДК «Современник». Начало в 11.00, вход свободный)

- Концерт ДЮЦ «Новая Корчева» (ДК «Современник». Начало в 13.30, вход свободный).

- Концерт к Дню полиции (ДК «Современник». Начало в 12.00, вход свободный).

9 ноября (суббота)

- Турнир по настольному теннису памяти А.Н.Смирнова (ДЮСШ «Олимп». Начало в 10.00, вход свободный).

- Чемпионат по вольной борьбе (СОШ с. Городня. Начало в 11.00).

- Музыкальный вечер к 90-летию композитора Александры Пахмутовой (МБУ «Конаковская ГЦБС», ул. Свободы, д. 119. Начало в 13.00, вход свободный).

- Концерт группы «Круиз» (ГДК им. Воровского. Начало в 19.00, вход платный).

- Легкоатлетический пробег «Конаковские огни-2019» (конаковский бор, регистрация участников с 16.30, вход свободный).

- Открытый чемпионат г. Конаково по шахматам. (Шахматный клуб. Начало в 11.00, вход свободный).