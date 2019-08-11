МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Приглашаем принять участие

в конкурсе на логотип района

Администрация Конаковского района объявляет о проведении конкурса по разработке логотипа Конаковского района.

Цель конкурса - привлечение населения к созданию логотипа Конаковского района, определяющего специфику исторического и культурного развития в контексте истории и культуры Конаковского района.

Заявки принимаются с 5 по 30 ноября с.г.

К участию в конкурсе допускаются все желающие (в том числе физические и юридические лица) в возрасте от 14 лет и старше, оформившие в установленном настоящим порядком заявку на участие в конкурсе.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку и конкурсную работу на электронную почту: kon-turizm@mail.ru. В заявке участников должны быть указаны следующие сведения: фамилия, имя отчество, адрес электронной почты, телефон для обратной связи. В теме «письмо» указывается название «Конкурс».

Если конкурсант по каким-либо причинам не может самостоятельно отправить свою заявку на электронную почту, предложения могут быть направлены на бумажном или электронных носителях в администрацию по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13, каб. 14.

Датой подачи заявки считается дата почтового отправления, при очной подаче – дата входящего регистрационного номера.

В период с 2 по 8 декабря 2019 года конкурсные работы будут размещены на сайте МО «Конаковский район» Тверской области, а также на сайте социальной сети интернет vkontakte в официальной группе администрации «Администрация Конаковского района», где будет организовано открытое голосование среди посетителей группы.

Всероссийский день правовой помощи детям

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям отделом записи актов гражданского состояния администрации Конаковского района будет проводиться прием граждан:

1. с 12 по 16 ноября - с 9 до 13 часов по адресу: г. Конаково, пр. Ленина, д. 11;

2. 12 ноября - с 14 до 16 часов по адресу: г. Конаково, ул. Маяковского, д. 7, каб. 21.

За бесплатной консультационной помощью по вопросам семейного законодательства и государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти), внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, выдачи повторных свидетельств и иных юридически значимых документов в день приема могут обратиться совершеннолетние граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, несовершеннолетние граждане, в том числе: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители, граждане, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, дети-инвалиды и их родители, усыновители и законные представители.

Отдел загс администрации Конаковского района

Тверской области. Тел. для справок 8 (48242) 4-31-44.



Как прошёл «Большой этнографический диктант»



В канун Дня народного единства 1 ноября Большой этнографический диктант прошёл на 5000 площадках во всех регионах России и 30 зарубежных государствах.

Это культурно-просветительское мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности.

Россия – многонациональное государство. Вы знали, что в нашей стране проживают более 190 народов? Одной из основных проблем в сфере реализации государственной национальной политики, сохранения мира и согласия в стране является этнографическая безграмотность населения. Знания о культуре, традициях народов России уходят из сферы образования, что недопустимо для многонациональной России.

Большой этнографический диктант – один из проектов, призванных обратить внимание общества на эту проблему.

Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года по инициативе Региональной общественной организации «Ассамблея народов Удмуртии» и министерства национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Научное сопровождение осуществлялось Институтом этнологии и антропологии РАН им. Н.Н.Миклухо-Маклая и Удмуртским институтом истории, языка и литературы Уральского отделения РАН. Инициатива Удмуртии была поддержана всеми регионами Российской Федерации.

В текущем году задания состоят из 30 тестовых вопросов на знание истории, культуры, традиций народов России: 20 вопросов носят типовой характер (т.е. задаются во всех субъектах) и 10 – с учетом региональных особенностей (т.е. задаются только в каждом отдельно взятом регионе). Время выполнения заданий участниками акции – 45 минут. В России масштабная акция проводится уже четвертый раз. В прошлом году диктант написали 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом.

Всего на трёх площадках Конаковского района написали этнографический диктант 50 человек: 32 человека – в средней школе с. Юрьево-Девичье, 7 человек - в Конаковской центральной межпоселенческой библиотеке и 11 – в средней школе №2 п. Редкино. Это работники администраций сельских поселений, библиотеки, школьных столовых, МУП ЖКХ, работники торговли, детского сада, учителя и ученики. Наталья Алексеевна Силина – куратор площадки в п. Редкино - сообщила, что участники этно-графического диктанта на их площадке набрали в среднем 56 баллов. На площадке нашей библиотеки в акции приняли участие 7 человек, среди них были как мужчины, так и женщины. Самому старшему участнику 80 лет, самому молодому - 35. Вопросы были очень сложные. Например, самоназвание какого из этих народов («ня») в переводе на русский язык означает «товарищ»?

Варианты ответа:

Абазины

Буряты

Нганасаны

Саамы.

Всем участникам будут вручены сертификаты об участии в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

Результаты «Большого этнографического диктанта» можно будет узнать на сайте miretno.ru после 12 декабря, а также на официальных страницах и группах Конаковской библиотеки в социальных сетях.

Людмила Кикало.

по сведениям кураторов.

ТВЕРЬСТАТ ИНФОРМИРУЕТ: НОВОЕ ЖИЛЬЕ В РАЙОНЕ

В январе-сентябре 2019 года в Конаковском районе введены в действие жилые дома общей площадью 51392 кв. метра, или 196,6 процента к соответствующему периоду прошлого года.

Из общего объема населением за счет собственных и заемных средств построено 33920 кв. метров (в 18,4 раза больше по сравнению с январем-сентябрем 2018 года). Доля этих домов в общем объеме построенного жилья составила 66 процентов. Всего построены 432 новые благоустроенные квартиры.

За девять месяцев т.г. на базе отдыха «Луч» построены 6 двухсекционных гостевых дома на 24 места, введен в действие второй корпус гостиницы «Ямская» на 62 места. Также сооружены и реконструированы линии электропередачи напряжением до 35 кВ протяженностью 4 км. Построены газовые сети протяженностью 2,4 км.

НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОЛИМПИАДЫ «РИСУНОК И ФАЯНС»



2 ноября в Конаковской центральной межпоселенческой библиотеке прошла торжественная церемония награждения победителей и участников художественной олимпиады «Рисунок и фаянс».

Напомним, художественная олимпиада состоялась 26 октября и была посвящена 210-летию фаянсового завода. Около 70 юных художников из изостудий и школ г. Конаково и п. Козлово, пришедших на олимпиаду, смогли посмотреть фаянсовые раритеты в музее при библиотеке и, вдохновившись их красотой, запечатлеть её на бумаге.

Художественная олимпиада включала в себя две конкурсные дисциплины: «Рисунок» (карандаши, пастель) и «Живопись» (масло, акварель).

В прошлую субботу участникам и победителям художественной олимпиады работники библиотеки вручили дипломы и призы от коллекционера и мецената Ольги Ярцевой. Директор библиотеки Екатерина Меховникова приветствовала участников олимпиады, их родителей и преподавателей:

- Приятно, что сегодня собралось так много гостей. Этой олимпиадой мы чтим память фаянсового завода, который прославил наш город. Хочется, чтобы наша молодёжь помнила эту великую страницу нашей истории, известных художников и их произведения. Спасибо вам, что приняли активное участие в нашем конкурсе. Хозяйка коллекции фаянсовых изделий завода поддержала наше начинание и предоставила призы для награды победителей и участников олимпиады.

Также директор библиотеки озвучила, что в апреле 2020 года, когда библиотека будет праздновать день рождения фаянсового музея, организовать новый конкурс, в котором будут участвовать и взрослые художники.

Работы участников оценивало строгое, объективное, независимое, уважаемое, а главное, профессиональное жюри. Возглавила конкурсную комиссию художник, керамист, преподаватель Валентина Николаевна Бутина. В состав жюри вошли Беатрисс Геннадьевна Касматкина, художник, член творческого объединения женщин-художников «Ирида», Ирина Анатольевна Петрова, заведующая отделением изобразительного искусства АУ ДО «Детская школа искусств г. Конаково» и преподаватели Татьяна Викторовна Грачева, Татьяна Николаевна Наукина и Мария Анатольевна Завединова.

Напомним, к участию в олимпиаде приглашались профессиональные и непрофессиональные художники. Все участники были разделены на четыре возрастные группы. Олимпиада включала в себя две номинации: «Рисунок» (карандаши, пастель), «Живопись» (масло, акварель). Работы самых маленьких участников не оценивались, их наградили всех за участие.

Победители среди участников 2009, 2010 и 2011 годов рождения:

Номинация «Рисунок».

1 место - Анастасия Бубнова.

Номинация «Живопись».

1 место - Алеся Орлова

2 место - Елизавета Павлова

3 место - Арина Фаттахова.

Победители среди участников 2005, 2004 и 2003 годов рождения:

Номинация «Рисунок».

1 место - Владислава Рябцева

2 место - Ольга Фомченко

3 место - Василина Баринова.

Номинация «Живопись».

1 место - Полина Панасенкова

2 место - Яна Диденко

3 место - Мария Порсина.

Победители среди участников 2006, 2007 и 2008 годов рождения:

Номинация «Рисунок».

1 место - Надежда Козлова

2 место - Ольга Смигунова

3 место - Мария Агалакова.

Номинация «Живопись».

1 место - Светлана Бондаренко

2 место - Влада Ермакова

3 место - Яна Лужецкова.

Специальный приз от жюри - Полине Якуниной. Всем участникам художественной олимпиады также были вручены сертификаты.

Людмила Кикало.